أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره أوساسونا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

استدعاء لأول مرة

قرر تشابي ألونسو، استدعاء الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إلى قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

وانضم اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ18 عاما إلى ريال مدريد قادماً من ريفر بليت خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

غياب 4 لاعبين

شهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابة والإيقاف.

ويغيب الثلاثي إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وجود بيلينجهام عن ريال مدريد بسبب الإصابة، بينما يفتقد النادي الملكي جهود أنطونيو روديجر بسبب الإيقاف.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، ديان هويسن.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تياجو بيتاريش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

