المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استدعاء ماستانتونو لأول مرة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:05 م 18/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره أوساسونا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الليجا.

استدعاء لأول مرة

قرر تشابي ألونسو، استدعاء الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو إلى قائمة الفريق لمواجهة أوساسونا، لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

وانضم اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ18 عاما إلى ريال مدريد قادماً من ريفر بليت خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

كيف يوظّف ماستانتونو دون الإخلال بتوازن الفريق؟

غياب 4 لاعبين

شهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابة والإيقاف.

ويغيب الثلاثي إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي وجود بيلينجهام عن ريال مدريد بسبب الإصابة، بينما يفتقد النادي الملكي جهود أنطونيو روديجر بسبب الإيقاف.

تشابي ألونسو: نريد تحقيق بداية جيدة في الليجا

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، ديان هويسن.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تياجو بيتاريش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

ريال مدريد يرمم دفاعه بـ120 مليون يورو

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني الليجا ماستانتونو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg