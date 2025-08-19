إلتشي يتعادل مع ريال بيتيس في الدوري الإٍسباني

تعادل إلتشي مع ضيفه ريال بيتيس 1/1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس عن طريق أيتور روبيال في الدقيقة 21، قبل أن يدرك إلتشي التعادل في الدقيقة 81 عن طريق جيرمان فاليرا.

وتقام غدا الثلاثاء آخر مباريات الجولة الأولى بالمسابقة، حيث يلعب ريال مدريد مع أوساسونا.

وكانت منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني قد شهدت فوز برشلونة حامل اللقب، على مضيفه ريال مايوركا 3/صفر، وعرفت مفاجأة كبرى بخسارة أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول 1/2، وحقق رايو فاييكانو فوزا ملفتا على حساب مضيفه جيرونا 3/1، في أبرز ننائج الجولة حتى الآن.