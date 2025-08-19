المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إلتشي يتعادل مع ريال بيتيس في الدوري الإٍسباني

د ب أ

كتب - د ب أ

12:15 ص 19/08/2025
إلتشي

إلتشي يتعادل مع ريال بيتيس

تعادل إلتشي مع ضيفه ريال بيتيس 1/1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس عن طريق أيتور روبيال في الدقيقة 21، قبل أن يدرك إلتشي التعادل في الدقيقة 81 عن طريق جيرمان فاليرا.

وتقام غدا الثلاثاء آخر مباريات الجولة الأولى بالمسابقة، حيث يلعب ريال مدريد مع أوساسونا.

وكانت منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني قد شهدت فوز برشلونة حامل اللقب، على مضيفه ريال مايوركا 3/صفر، وعرفت مفاجأة كبرى بخسارة أتلتيكو مدريد أمام إسبانيول 1/2، وحقق رايو فاييكانو فوزا ملفتا على حساب مضيفه جيرونا 3/1، في أبرز ننائج الجولة حتى الآن.

ريال بيتيس الدوري الإسباني إلتشي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

