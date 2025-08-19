المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:09 م 19/08/2025
رودريجو

رودريجو

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الانسحاب من صفقة التعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأحاطت الشكوك بمستقبل رودريجو مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، وازدادت هذه الشكوك بعدما فقد اللاعب بريقه مع تعيين تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد.

فينيسيوس خارج حسابات البرازيل في آخر جولات التصفيات

وحدد ريال مدريد سعرا يقارب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات رودريجو، الذي يمتد عقده حتى 2028، وهو مقابل لم يُبد أي ناد نية لدفعه، على الرغم من اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

بحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، كان مانشستر سيتي يُركز على ضم رودريجو كبديل للاعبه البرازيلي سافينيو هذا الصيف، الذي كان قريبا من الانتقال إلى توتنهام.

ورفض السيتي عرضا من توتنهام الأسبوع الماضي لضم سافينيو، مما أجهض الصفقة، وبناء عليه قرر النادي الإنجليزي ألا يتحرك لضم رودريجو.

الدوري الإسباني.. ثغرات تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو

وفي الوقت الحالي يظل رودريجو على قوائم اهتمامات عدة أندية أبرزها أرسنال وليفربول وتوتنهام من الدوري الإنجليزي، بجانب بايرن ميونخ الألماني.

ماذا قدم رودريجو مع ريال مدريد؟

رودريجو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 54 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 11.

وإجمالا خاض رودريجو 270 مباراة مع "الميرينجي" سجل خلالها 68 هدفا وقدّم 51 تمريرة حاسمة.

جدول مباريات اليوم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
ريال مدريد مانشستر سيتي رودريجو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg