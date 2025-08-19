بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الانسحاب من صفقة التعاقد مع البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وأحاطت الشكوك بمستقبل رودريجو مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، وازدادت هذه الشكوك بعدما فقد اللاعب بريقه مع تعيين تشابي ألونسو مدربا لريال مدريد.

وحدد ريال مدريد سعرا يقارب 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات رودريجو، الذي يمتد عقده حتى 2028، وهو مقابل لم يُبد أي ناد نية لدفعه، على الرغم من اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو

بحسب ما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا"، كان مانشستر سيتي يُركز على ضم رودريجو كبديل للاعبه البرازيلي سافينيو هذا الصيف، الذي كان قريبا من الانتقال إلى توتنهام.

ورفض السيتي عرضا من توتنهام الأسبوع الماضي لضم سافينيو، مما أجهض الصفقة، وبناء عليه قرر النادي الإنجليزي ألا يتحرك لضم رودريجو.

وفي الوقت الحالي يظل رودريجو على قوائم اهتمامات عدة أندية أبرزها أرسنال وليفربول وتوتنهام من الدوري الإنجليزي، بجانب بايرن ميونخ الألماني.

ماذا قدم رودريجو مع ريال مدريد؟

رودريجو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 54 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 11.

وإجمالا خاض رودريجو 270 مباراة مع "الميرينجي" سجل خلالها 68 هدفا وقدّم 51 تمريرة حاسمة.

