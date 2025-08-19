في 27 أغسطس 2014 تزعزع هدوء نادي ريال مدريد، فقد طلب تشابي ألونسو من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، السماح له بمغادرة النادي والانضمام إلى بايرن ميونخ.

كان تشابي ألونسو لاعباً لا يُمس سواء عند مورينيو أو أنشيلوتي، وكان ريال مدريد ما زال يعيش نشوة الفوز بـ"العاشرة" في لشبونة، وقد فُسِّر استبدال تشابي في المباراة الافتتاحية أمام قرطبة قبل يومين فقط، على أنه نتيجة قدوم توني كروس، لكن الأمر كان أعمق من ذلك، رحل تشابي كالبطل وإن كان برحيله شعور بأن شيئاً ما قد انكسر.

تحدٍ جديد لتشابي ألونسو

المباراة الأخيرة في برنابيو

كانت آخر مباراة له في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 4 مايو: تعادل 2-2 أمام فالنسيا، وذلك بعد خمسة أيام فقط من الفوز 4-0 في ميونيخ الذي قاد ريال مدريد إلى النهائي في لشبونة، حيث تلقى بطاقة صفراء حرمته من خوض المباراة النهائية، وقبل رحيله شارك في ذهاب كأس السوبر الإسباني: تعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في 19 أغسطس، وكانت تلك آخر مرة يظهر فيها على أرض البرنابيو.

عودة بعد 4125 يوما

الليلة، بعد 4125 يوماً من مباراة فالنسيا، يُبعث من جديد ما كان قد تحطم فجأة، تعود قصة تشابي ألونسو مع البرنابيو لتتجدد مع الظهور الأول للمدرب الباسكي على رأس القيادة الفنية لريال مدريد في ملعبه.

تشابي ألونسو: نريد تحقيق بداية جيدة في الليجا

جماهير ريال مدريد لم تر فريقها في البرنابيو في افتتاح البطولة منذ عام 2018، حينها جاء الفوز 2-0 على خيتافي، في الظهور الأول بملعب تشامارتين لمدرب باسكي آخر: جولين لوبيتيجي.

يخوض تشابي ألونسو أول مباراة له في الدوري الإسباني بعد كأس العالم للأندية. صحيح أنه عاد بعد الهزيمة الثقيلة 4-0 أمام باريس سان جيرمان، لكن ما رآه الجميع في الولايات المتحدة – التعاقدات الأربعة: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو – إلى جانب رغبة الثأر من موسم العام الماضي، والشعور بأن مبابي في أفضل حالاته، كلها أمور جعلت جماهير ريال مدريد في غاية الحماس.

مطالب هائلة

المطالب الملقاة على عاتق تشابي ألونسو ابتداءً من الليلة، مع أوساسونا كأول خصم هائلة للغاية، فهي كذلك مع أي مدرب لريال مدريد، لكنها أكبر هذه المرة لأن سلفه هو المدرب الأكثر حصداً للألقاب في تاريخ النادي، فقد رحل أنشيلوتي ومعه 15 لقباً، متجاوزاً الأسطورة ميجيل مونوز الذي كان يُعتبر رقمه عصياً على التحطيم.

مع وجود أستاذ في اللعبة سواء داخل الملعب أو على دكة البدلاء، ومدعوماً بإنجازاته مع باير ليفركوزن، يبدأ ريال مدريد عهد تشابي ألونسو "المايسترو".

