استهل نادي ريال مدريد الإسباني، مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025-2026، بالفوز بنتيجة (1-0) على نظيره أوساسونا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة مشاركة الرباعي الجديد لريال مدريد ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، ديان هويسين وفرانكو ماستانتونو لأول مرة مع الفريق في الليجا وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو".

كما حقق تشابي ألونسو فوزه الأول مع ريال مدريد كمدرب في بطولة الليجا بعد عودته إلى ملعب البرنابيو لأول مرة بعد 4125 يوماً منذ أن كان لاعباً للنادي الملكي.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء في وجه أبيل بريتونيس لاعب أوساسونا قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 90+5.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا

الشوط الأول

بدأ ريال مدريد تهديده مبكراً على مرمى أوساسونا بعد مرور 7 دقائق، عندما أطلق ألفارو كاريراس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر للضيوف.

ودافع هيريرا حارس مرمى نادي أوساسونا عن مرماه في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعدما تصدى لتسديدة قوية من المدافع هويسين لاعب ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء.

وتواصلت تسديدات مدافعي ريال مدريد، بعدما أطلق إيدير ميليتاو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، ولكن هيريرا حارس أوساسونا تألق مجدداً وتصدى للكرة.

وكاد أن يفتتح كيليان مبابي أهداف المباراة عند الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بعدما سدد كرة مقوصة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس هيريرا.

جاء التهديد الأول لنادي أوساسونا في المباراة بعد مرور 40 دقيقة عرفت سيطرة من ريال مدريد، بعدما سدد أنتي بوديمير مهاجم الضيوف تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا.

الشوط الثاني

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما تعرض كيليان مبابي لعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد مراوغته لمدافع أوساسونا.

وتمكن مبابي نفسه من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بعدما نفذ ركلة الجزاء بنجاح بتسديدة على يسار حارس أوساسونا.

أهدر أردا جولر فرصة الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة علت المرمى بقليل.

وتواصلت فرص ريال مدريد الضائعة، بعدما حول تشواميني كرة عرضية لعبها البديل ماستانتونو من ركلة ركنية، برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أوساسونا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكاد أنتي بوديمير لاعب أوساسونا أن يخطف هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضية العلوية لمرمى كورتوا حارس ريال مدريد.

وكاد فرانكو ماستانتونو أن يوقع على أول أهدافه مع النادي الملكي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن حارس أوساسونا تصدى للكرة ببراعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أبيل بريتونيس لاعب أوساسونا قبل نهاية المباراة، بعد تدخله بالمرفق في وجه جونزالو جارسيا من دون كرة.