أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، أن الفوز الذي حققه فريقه على أوساسونا في الدوري الإسباني يمنحه راحة البال، مشدداً أن على فريقه مواصلة التحسن في بعض الجوانب.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بنتيجة (1-0)، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وقال تشابي ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت هناك بعض الجوانب الجيدة وأخرى نحتاج إلى تحسينها، الطريق طويل لكننا كنا منظمين، افتقرنا إلى الحيوية في الثلث الأخير من الملعب، وواجهنا صعوبة في خلق فرص حقيقية، أنا متأكد من أن الفريق سيواصل التحسن ويستعيد إيقاعه، نحن في مرحلة الضبط، لكن الفوز يمنحك راحة البال".

وأضاف: "الصفقات الجديدة قدّموا أداءً جيدًا ومقبولًا، ربما لم يكن مُذهلاً لكنهم لعبوا بجدية ولم يرتكبوا أي أخطاء ولم يكونوا متوترين، لقد قدم ماستانتونو أداءً جيدًا، الآن علينا الاستعداد للمباراة القادمة، لكنني رأيتُ أشياءً إيجابية، وأنا سعيدٌ جدًا بالعودة إلى هذا البرنابيو الجديد".

وأكمل: "قدم أوساسونا أداءً رائعًا، كان من الصعب إيجاد المساحات، على الأقل لم يسمحوا لنا بالدخول لمنطقة الجزاء كثيرًا، فقد تمكنا من اللعب كثيرًا في نصف ملعب الخصم، افتقرنا إلى التمريرة الأخيرة، وعلينا مواصلة التحسن".

وتابع: "رودريجو؟ "لا شيء يحدث بيننا، كأس العالم للأندية كانت تجربة مختلفة، يمكننا تجاوزها، ما يهم هو هذا الموسم وأنا أعتمد عليه، إنها مجرد مباراة واحدة ولا يجب أن نفكر في المستقبل البعيد، قراري اليوم كان كأي قرار لي في المباريات".

وأتم تشابي ألونسو: "لم يكن لدينا الوقت الكافي للاستعداد لهذه المباراة، توقعنا أن يكون أوساسونا أكثر تقدمًا، لدينا تشكيلة جاهزة لمثل هذه المواقف، مع لاعبين قادرين على التقدم للأمام قليلًا على الأطراف والدخول إلى منطقة الجزاء، هذه مواقف سنواجهها بهذه الطريقة، وعلينا الاستعداد لها بشكل أفضل".