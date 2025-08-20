المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دون تحديد مدة غيابه.. أتلتيكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة صفقته الجديدة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:36 م 20/08/2025
أليكس باينا

أليكس باينا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة أليكس باينا لاعب النادي الجديد، بعدما لم يتمكن من إكمال مران الفريق، اليوم الأربعاء.

تفاصيل إصابة لاعب أتلتيكو مدريد

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بيانا رسميا، يكشف خلاله تفاصيل إصابة الصفقة الجديدة للنادي، بعدما خضع لفحوصات طبية.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه: "لم يتمكن أليكس باينا من إكمال تدريب الأربعاء بعد شعوره بآلام عضلية".

وأضاف البيان: "خضع اللاعب الإسباني الدولي لفحوصات، وأشار تقرير الجهاز الطبي للنادي إلى معاناته من إصابة عضلية خفيفة".

وأتم بيان أتلتيكو مدريد: "سيخضع لاعب الروخيبلانكوس رقم 10 لجلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية، وسيحدد تطور إصابته عودته للمنافسة".

ميركاتو أتلتيكو.. التفوق مستمر على ريال مدريد وبرشلونة

ماذا قدم أليكس باينا بعد انضمامه إلى أتلتيكو؟

انضم أليكس باينا إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف، قادما من صفوف فياريال، مقابل 42 مليون يورو.

ويمتد عقد أليكس باينا مع أتلتيكو مدريد لمدة 5 سنوات حتى 2030.

ولعب باينا مع أتلتيكو مدريد في المباراة الأولى من الدوري الإسباني أمام إسبانيول لمدة 68 دقيقة، ولكنه لم يسجل أو يصنع، كما خسر فريقه اللقاء بنتيجة (2-1).

أتلتيكو مدريد يضم أليكس باينا

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد الليجا أليكس باينا

