تخلص نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، من خدمات اللاعب البورتوريكي جيريمي دي ليون، المعروف في الصحافة الإسبانية بـ"تميمة حظ أنشيلوتي".

كارلو أنشيلوتي غادر ريال مدريد، مطلع هذا الصيف، بعد موسم عصيب فشل خلاله فريق المدرب الإيطالي في التتويج بأي لقب كبير، مكتفيًا بالحصول على كأس السوبر الأوروبي في بدايته، ثم كأس إنتركونتيننتال للأندية في منتصفه، مع نهاية درامية في جميع المسابقات المحلية، جنبًا إلى جنب مع توديع مبكر لدوري أبطال أوروبا.

دي ليون يغادر ريال مدريد

أعلن نادي إيركوليس الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثالثة، الحصول على خدمات جيريمي دي ليون، قادمًا من ريال مدريد.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت، أتم الجناح الأيمن صاحب الـ21 عامًا انتقاله إلى فريق الدرجة الثالثة على سبيل الإعارة، على أن يعود الصيف المقبل إلى الفريق الرديف لريال مدريد.

تميمة حظ أنشيلوتي

ويحظى دي ليون بشهرة كبيرة بين جماهير ريال مدريد، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول في عهد أنشيلوتي.

دي ليون انضم إلى الفريق الرديف لريال مدريد في يناير 2024، ثم بعد أشهر قليلة، اختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاءه إلى قائمة الفريق الأول في أهم مباريات دوري أبطال أوروبا، ليظهر بين البدلاء ضد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وكذلك في المباراة النهائية أمام بوروسيا دورتموند.

الملفت الذي جعل الصحافة الإسبانية تطلق لقب "تميمة حظ أنشيلوتي" على دي ليون، أن اللاعب لم يكن أساسًا ضمن العناصر المهمة في الفريق الرديف، إذ سجل هدفًا واحدًا في موسم ونصف الموسم مع فريق راؤول جونزاليس، علمًا بأنه عانى كذلك من سلسلة من الإصابات الطويلة، آخرها في الكتف.