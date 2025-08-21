المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"مستعد لدفع ثمنه".. مارسيليا يستهدف كاسادو من برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:06 م 21/08/2025
مارك كاسادو لاعب برشلونة

مارك كاسادو لاعب برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التعاقد مع مارك كاسادو، لاعب برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

برشلونة وضع كاسادو على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تزامنا مع اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها وولفرهامبتون الإنجليزي وكومو الإيطالي.

لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية سابقا، فإن برشلونة يسعى للحصول على 30 مليون يورو مقابل بيع كاسادو.

وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أولمبيك مارسيليا بات أحدث الأندية التي أبدت اهتمامها بضم كاسادو، وذلك بعد إعلانه عن عرض لاعبه المخضرم أدريان رابيو بعد شجاره مع زميله جوناثان رو.

بعد تأكد رحيله عن مارسيليا.. رابيو يسعى للعودة ليوفنتوس

وأشار التقرير إلى أن العملاق الفرنسي مستعد لدفع السعر المطلوب، علما بأنه يدرس أيضا خيارات أخرى.

جدير بالذكر أن كاسادو (21 عاما) نشأ في أكاديمية برشلونة وانضم للفريق الأول بالنادي الكتالوني العام الماضي.

وشارك لاعب الوسط الإسباني الشاب في 36 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد كاسادو مع برشلونة حتى صيف 2028.

برشلونة أولمبيك مارسيليا مارك كاسادو

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

