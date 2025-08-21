"مستعد لدفع ثمنه".. مارسيليا يستهدف كاسادو من برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التعاقد مع مارك كاسادو، لاعب برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

برشلونة وضع كاسادو على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تزامنا مع اهتمام عدة أندية بضمه، على رأسها وولفرهامبتون الإنجليزي وكومو الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية سابقا، فإن برشلونة يسعى للحصول على 30 مليون يورو مقابل بيع كاسادو.

وفي تقرير حديث نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أولمبيك مارسيليا بات أحدث الأندية التي أبدت اهتمامها بضم كاسادو، وذلك بعد إعلانه عن عرض لاعبه المخضرم أدريان رابيو بعد شجاره مع زميله جوناثان رو.

وأشار التقرير إلى أن العملاق الفرنسي مستعد لدفع السعر المطلوب، علما بأنه يدرس أيضا خيارات أخرى.

جدير بالذكر أن كاسادو (21 عاما) نشأ في أكاديمية برشلونة وانضم للفريق الأول بالنادي الكتالوني العام الماضي.

وشارك لاعب الوسط الإسباني الشاب في 36 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد كاسادو مع برشلونة حتى صيف 2028.

