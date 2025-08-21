يرى الفرنسي جول كوندي مدافع نادي برشلونة أن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يمثل هوسًا بالنسبة له، كاشفًا عن اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية 2025.

وجدد كوندي مؤخرًا عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو 2030.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا بالتجديد، كان الأمر بسيطًا جدًا، أشعر براحة كبيرة هنا".

وأضاف: "نحن محظوظون لكوننا في نادٍ ينافس على جميع الألقاب، نطمح للمزيد لنفوز حتى أكثر من الموسم الماضي".

وأكمل: "لا أرى أن مطالبة الناس بالفوز بدوري الأبطال أمر خطير، الناس تطالب لأنهم يرون أن لدينا الإمكانيات لذلك، الجماهير تحب هذا الفريق كثيرًا وطريقته في اللعب، نشعر بذلك في الملعب، إنه هدف لنا، نحن في برشلونة، من دون أن نتحول إلى مهووسين، لكنه هدف واضح بالتأكيد، وعدم الفوز به لا يعني الفشل".

وبسؤاله عن أن الكرة الذهبية قد تذهب للامين يامال، رد كوندي، قائلًا: "تضعني في موقف محرج، لأن ديمبيلي موجود أيضًا، لكن سأقول فقط إن لامين يستحقها، مثل لاعبين آخرين قدموا موسمًا رائعًا أيضًا".

