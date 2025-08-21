المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الكرة الذهبية 2025.. صراع لامين وديمبيلي يضع كوندي في موقف محرج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:43 م 21/08/2025
كوندي

كوندي لاعب برشلونة

يرى الفرنسي جول كوندي مدافع نادي برشلونة أن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يمثل هوسًا بالنسبة له، كاشفًا عن اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية 2025.

وجدد كوندي مؤخرًا عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو 2030.

طالع مباريات الدوري الإسباني من هنا

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا بالتجديد، كان الأمر بسيطًا جدًا، أشعر براحة كبيرة هنا".

وأضاف: "نحن محظوظون لكوننا في نادٍ ينافس على جميع الألقاب، نطمح للمزيد لنفوز حتى أكثر من الموسم الماضي".

وأكمل: "لا أرى أن مطالبة الناس بالفوز بدوري الأبطال أمر خطير، الناس تطالب لأنهم يرون أن لدينا الإمكانيات لذلك، الجماهير تحب هذا الفريق كثيرًا وطريقته في اللعب، نشعر بذلك في الملعب، إنه هدف لنا، نحن في برشلونة، من دون أن نتحول إلى مهووسين، لكنه هدف واضح بالتأكيد، وعدم الفوز به لا يعني الفشل".

وبسؤاله عن أن الكرة الذهبية قد تذهب للامين يامال، رد كوندي، قائلًا: "تضعني في موقف محرج، لأن ديمبيلي موجود أيضًا، لكن سأقول فقط إن لامين يستحقها، مثل لاعبين آخرين قدموا موسمًا رائعًا أيضًا".

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

ديمبيلي كوندي لامين يامال الكرة الذهبية 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

