كلام فى الكورة
عودة ليفاندوفسكي وغياب دي يونج.. قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:37 م 23/08/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفاً على ليفانتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

عندما لعب برشلونة بتشكيل من نجوم لا ماسيا فقط

عودة ليفاندوفسكي وغياب دي يونج

شهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، بعد تلقيه التصريح الطبي عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها قبل بداية الموسم الحالي.

كما عرفت القائمة، غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط، دون الإعلان عن السبب.

ويستمر غياب الثنائي فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن عن قائمة فريق برشلونة، بسبب عدم تسجيلهم حتى الآن.

"خطة ميامي" مهددة بالفشل رغم تأييد برشلونة

قائمة برشلونة

حراس المرمى: إيناكي بينيا، خوان جارسيا، كوخين.

المدافعون: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

لاعبو الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، درو.

المهاجمون: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، فرنانديز.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ليفانتي الليجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

