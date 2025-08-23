أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفاً على ليفانتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

عودة ليفاندوفسكي وغياب دي يونج

شهدت قائمة النادي الكتالوني، عودة النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، بعد تلقيه التصريح الطبي عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها قبل بداية الموسم الحالي.

كما عرفت القائمة، غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط، دون الإعلان عن السبب.

ويستمر غياب الثنائي فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن عن قائمة فريق برشلونة، بسبب عدم تسجيلهم حتى الآن.

قائمة برشلونة

حراس المرمى: إيناكي بينيا، خوان جارسيا، كوخين.

المدافعون: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

لاعبو الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، درو.

المهاجمون: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، فرنانديز.

