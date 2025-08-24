المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روديجر يستهدف ثقة ألونسو لقيادة دفاع ريال مدريد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:49 م 23/08/2025 تعديل في 24/08/2025
أنطونيو روديجر

أنطونيو روديجر

يواجه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، ويتعلق بحجز اللاعب لمكانه في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، وذلك بعد غيابه عن المباراة الأولى للميرنجي في الدوري الإسباني.

وغاب أنطونيو روديجر، عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام أوساسونا، والتي جمعت بين الثنائي لحساب منافسات الدوري الإسباني، ولم يظهر المدافع الألماني لأنه كان لا يزال يقضي المباراة الأخيرة من عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه بسبب سلوكه في نهائي كأس الملك أمام برشلونة.

تفوق على راموس وعادل كروس.. تشابي ألونسو يستنسخ زيدان لخط دفاع ريال مدريد (تحليل)

تحدي روديجر

ذكرت صحيفة "آس" أن أنطونيو روديجر يسعى جاهدًا وهو في الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد، لحجز مكانه داخل تشكيل الفريق الذي ينافس حاليًا تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد أن كان أحد العناصر الأساسية في قائمة كارلو أنشيلوتي طوال موسمين قبل أن يرحل صوب البرازيل.

وظهرت أفضلية روديجر في الموسم الماضي، إذ شارك الألماني في 4532 دقيقة أكثر من أي مدافع آخر في ريال مدريد، بينما كان ترتيبه الثاني في العام قبل الماضي بواقع 4076 دقيقة خلف فالفيردي.

وحجز روديجر مقعده في تشكيل ريال مدريد، تزامنًا مع الإصابات الكثيرة التي ضربت الثنائي ميليتاو وألابا، ليتحمل المدافع الألماني المسؤولية خلال تلك الفترة، وصولًا إلى حمله لشارة القيادة الدفاعية.

"لن تقل عن 80 مليون يورو".. آس: صفقة آدم وارتون على رادار ريال مدريد

علاقة روديجر مع جماهير ريال مدريد

حاز أنطونيو روديجر على قلوب جماهير ريال مدريد، بسبب روحه القتالية خلال المناسبات الكبرى، ومن أبرز لحظاته هدفه الشهير في شباك شاختار حين أحرز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وتطورت العلاقة بتسجيل روديجر هدفًا حاسمًا في كأس الملك منح الفريق بطاقة العبور إلى النهائي الأخير، ونجح في تسديد الركلة الخامسة في آخر مناسبتين وصل خلالهما الميرنجي إلى ركلات الترجيح.

تصريح مطمئن وواقع مقلق.. مستقبل غامض لرودريجو مع ريال مدريد

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أنطونيو روديجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg