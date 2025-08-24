روديجر يستهدف ثقة ألونسو لقيادة دفاع ريال مدريد

يواجه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، تحديًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، ويتعلق بحجز اللاعب لمكانه في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، وذلك بعد غيابه عن المباراة الأولى للميرنجي في الدوري الإسباني.

وغاب أنطونيو روديجر، عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام أوساسونا، والتي جمعت بين الثنائي لحساب منافسات الدوري الإسباني، ولم يظهر المدافع الألماني لأنه كان لا يزال يقضي المباراة الأخيرة من عقوبة الإيقاف التي فُرضت عليه بسبب سلوكه في نهائي كأس الملك أمام برشلونة.

تحدي روديجر

ذكرت صحيفة "آس" أن أنطونيو روديجر يسعى جاهدًا وهو في الموسم الأخير في عقده مع ريال مدريد، لحجز مكانه داخل تشكيل الفريق الذي ينافس حاليًا تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد أن كان أحد العناصر الأساسية في قائمة كارلو أنشيلوتي طوال موسمين قبل أن يرحل صوب البرازيل.

وظهرت أفضلية روديجر في الموسم الماضي، إذ شارك الألماني في 4532 دقيقة أكثر من أي مدافع آخر في ريال مدريد، بينما كان ترتيبه الثاني في العام قبل الماضي بواقع 4076 دقيقة خلف فالفيردي.

وحجز روديجر مقعده في تشكيل ريال مدريد، تزامنًا مع الإصابات الكثيرة التي ضربت الثنائي ميليتاو وألابا، ليتحمل المدافع الألماني المسؤولية خلال تلك الفترة، وصولًا إلى حمله لشارة القيادة الدفاعية.

علاقة روديجر مع جماهير ريال مدريد

حاز أنطونيو روديجر على قلوب جماهير ريال مدريد، بسبب روحه القتالية خلال المناسبات الكبرى، ومن أبرز لحظاته هدفه الشهير في شباك شاختار حين أحرز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

وتطورت العلاقة بتسجيل روديجر هدفًا حاسمًا في كأس الملك منح الفريق بطاقة العبور إلى النهائي الأخير، ونجح في تسديد الركلة الخامسة في آخر مناسبتين وصل خلالهما الميرنجي إلى ركلات الترجيح.

