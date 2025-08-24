المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة روديجر وغياب 4 لاعبين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة أوفييدو في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:34 م 23/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ريال أوفييدو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على حساب أوساسونا بنتيجة (1-0).

تشابي ألونسو: متحمسون لمباراة ريال أوفييدو

عودة روديجر وغياب 4 لاعبين

شهدت قائمة ريال مدريد، عودة المدافع الألماني أنطونيو روديجر بعد انتهاء فترة الإيقاف التي وقعت عليه في نهاية الموسم الماضي، والتي أدت لغيابه عن الجولة الأولى مع النادي الملكي.

واستمر غياب الرباعي فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام وإيندريك، بسبب عدم جاهزيتهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

روديجر يستهدف ثقة ألونسو لقيادة دفاع ريال مدريد

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ديان هويسين.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تياجو بيتاريش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا ريال أوفييدو

