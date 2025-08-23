المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل برشلونة.. راشفورد أساسيًا لأول مرة ضد ليفانتي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:29 م 23/08/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأجرى فليك بعض التعديلات على تشكيل كتيبة البلوجرانا، الذي بدأ المباراة الأولى ضد ريال مايوركا.

غياب دي يونج.. وليفاندوفسكي على مقاعد بدلاء برشلونة

ودفع فليك بالثنائي مارك كاسادو وماركوس راشفورد، على حساب فرينكي دي يونج الذي يغيب للإصابة، بالإضافة لفيرمين لوبيز الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

عودة إلى ملعب ليفانتي.. عندما لعب برشلونة بتشكيل من نجوم لا ماسيا فقط

ويشارك راشفورد للمرة الأولى بصفة أساسية في تشكيل الفريق الكتالوني، بينما يتواجد روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، بعد حصوله على التصريح الطبي، عقب غيابه عن الجولة الأولى.

تشكيل برشلونة ضد ليفانتي

ويدخل برشلونة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوبارسي، إريك جارسيا

خط الوسط: بيدري، كاسادو، رافينيا

خط الهجوم: راشفورد، فيران توريس، لامين يامال

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلا من: إيناكي بينيا، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فيرمين لوبيز، داني أولمو، كوندي، جوفري، درو فيرنانديز، أنطونيو فيرنانديز، دييجو كوشين.

برشلونة مهدد بخوض أول أربع جولات من الليجا خارج أرضه

ويلتقي برشلونة مع مضيفه ليفانتي، على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وكان برشلونة قد تفوق على حساب ريال مايوركا، بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

صراع داخل برشلونة.. إريك جارسيا يضع كوندي في ورطة

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فليك تشكيل برشلونة

أخبار تهمك

التعليقات

