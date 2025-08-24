فينيسيوس يشعل النار في ريال مدريد

عبّر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن غضبه من قرار المدرب تشابي ألونسو، الذي قرر جلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء ريال أوفييدو.

وتأتي مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو ضمن حسابات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني نسخة موسم 2025-2026، حيث اختار المدرب الإسباني الاستعانة بخدمات البرازيلي رودريجو، ومعه الفرنسي كيليان مبابي، والوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونيو.

غضب فينيسيوس

كشف رامون ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن فينيسيوس عبّر عن غضبه بشدة بعد قرار جلوسه بديلاً.

وشهدت المباراة الماضية، والتي كانت ضد أوساسونا، خروج فينيسيوس في لقاء حسمه "الملكي" بهدف دون رد.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قد قرر استبعاد فينيسيوس عن مباراتي تصفيات كأس العالم المؤهلة لنسخة 2026.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي ضد نظيره تشيلي يوم 5 سبتمبر، ثم يواجه بوليفيا في العاشر من الشهر نفسه، حيث يحتل منتخب "السيليساو" المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

ترقّب سعودي

شهدت الآونة الأخيرة وجود مفاوضات من جانب نادي ريال مدريد من أجل تمديد التعاقد مع النجم البرازيلي، والذي ينتهي عقده في صيف 2027.

ولم تنجح المفاوضات حتى هذه اللحظة، نظرًا لوجود خلافات بين الطرفين، مما جعل كبار الأندية السعودية تترقب موقف اللاعب من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالانتقال إلى صفوف الهلال، كما يسعى نادي أهلي جدة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن النجم البرازيلي تُقدّر قيمته التسويقية بـ170 مليون يورو.