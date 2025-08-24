المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
بحفاظه على نظافة شباكه.. ريال مدريد يحقق رقما مميزا أمام أوفييدو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:00 م 25/08/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

واصل ريال مدريد انطلاقته القوية في الدوري الإسباني هذا الموسم (2025-2026)، بفوزه خارج أرضه على ريال أوفييدو 3-0، أمس الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة.

الريال حقق انتصاره الثاني على التوالي، بعدما تغلب على أوساسونا 1-0 في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط يتواجد بها ضمن ثلاثي المقدمة مع فياريال وبرشلونة.

الدوري السعودي يفتح الباب لإقامة مباريات خارج البلاد

وبهذا حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي في أول جولتين من الدوري الإسباني هذا الموسم.

رقم مميز لريال مدريد

بحسب إحصائيات نجح ريال مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين له بموسم من الدوري الإسباني للمرة الرابعة في القرن الـ21، والأولى منذ موسم 2015-2016.

ريال مدريد يضرب أوفييدو

ووفقا لحساب "مستر تشيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات، فإن الريال فاز في أول جولتين من الليجا مع الخروج بشباك نظيفة في 5 نسخ سابقة، وانتهى الموسم حينها بتتويجه بطلا مرتين، ووصيفا 3 مرات.

مواسم الدوري الإسباني التي فاز فيها ريال مدريد بأول مباراتين دون أن يستقبل أي هدف:

موسم 1935-1936: وصيف الدوري.

موسم 1957-1958: بطل الدوري.

موسم 1987-1988: بطل الدوري.

موسم 1991-1992: وصيف الدوري.

موسم 2004-2005: وصيف الدوري.

جدول مباريات اليوم

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ريال أوفييدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

