كشفت تقارير صحفية، عن تطورات مستقبل الثنائي رودريجو وسيبايوس في صفوف ريال مدريد، بعدما ارتبط اسمهما بمغادرة صفوف الميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة ذا أثلتيك، أن رودريجو كلف وكيليه، باستكشاف وجهة جديدة له هذا الصيف، على الرغم من إصرار المحيطين به على رغبته في البقاء داخل ريال مدريد.

وتشير هذه الخطوة بوضوح إلى أن إمكانية رحيله عن صفوف الميرنجي قد تم دراستها بجدية، لكن الأندية التي أبدت اهتمامها بضمه، تركت انطباعًا بأن رودريجو لم يكن مقتنعًا تمامًا بمغادرة العاصمة الإسبانية.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يوم الإثنين المقبل، قد يتعين على رودريجو حسم مستقبله بشكل واضح، وهل مشاركته بصفة أساسية ضد ريال أوفييدو قد تغير قراره، علمًا بأنه كان قد أخبر زملاءه في الفريق أنه غير سعيد، بشأن عدد الدقائق التي يحصل عليها، في بداية هذا الصيف.

وغاب رودريجو عن المشاركة في مباراة ريال مدريد الأول ضد أوساسونا، وتواجد على مقاعد البدلاء، ثم فاجئ ألونسو الجميع بالدفع به بصفة أساسية، على حساب زميله فينيسيوس جونيور.

وأوضحت الصحيفة أن رودريجو كان يخطط منذ يونيو الماضي، للحديث مع مدربه تشابي ألونسو، وطلب المشاركة في مركز الجناح الأيسر وليس الأيمن، الذي اعتاد اللعب فيه بالمواسم الماضية.

غادر رودريغو لقاء الأمس في الدقيقة 63، وكان ريال مدريد متقدمًا بهدف نظيف، كان غاضبًا بشكل واضح من التبديل، على الرغم من أن ألونسو أشاد بأدائه عقب اللقاء، وقال إنه قدم مباراة جيدة، وكان معجبًا به.

وقال ألونسو عن الجناح البرازيلي: "كان لديه بعض التسديدات، وكان من الصعب إيجاد فرص في ظل تراجع لاعبي أوفييدو،. نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين، ورودريجو لاعبٌ منهم".

وفي المقابل لم يحسم نادي ريال مدريد مصير لاعبه داني سيبايوس، الذي نشر صورته من لقاء الأمس، وكتب عليها "الرقصة الأخيرة"، عبر حسابه على إنستجرام.

ويمتد عقد سيبايوس مع الميرنجي حتى عام 2027، ويرغب في البقاء داخل إسبانيا، مع اهتمام ريال بيتيس ومارسيليا بضمه، لكنه يفضل النادي الإسباني.

وكان ريال مدريد يطلب حوالي 20 مليون يورو للتخلي عن لاعب خط الوسط، لكن ريال بيتيس يرى إمكانية إتمام الصفقة شبه مستحيلة، وذلك لأسباب مالية.