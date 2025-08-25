انتهت مساء الإثنين، أخر مباراتين في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وانتصر أتلتيكو بلباو على رايو فاليكانو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي انتهى بهدف لأويهان سانست، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 66 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

ليحقق بلباو الفوز الثاني في الدوري بعدما انتصر على إشبيلية في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، أما رايو فاليكانو فخسر لأول مرة بعدما افتتح الدوري بالفوز على جيرونا بنتيجة 3-1.

أما المباراة الثانية فحقق فيها خيتافي الفوز بنتيجة 2-1، في لقاء ظل عالقا حتى الدقائق الأخيرة منه.

بادر خيتافي الفريق الضيف في هذه المواجهة بالتسجيل في الدقيقة 15 عن طريق أدريان ليزو، قبل أن يتعادل إشبيلية بهدف بالخطأ عن طريق خوان إجليسياس في الدقيقة 45، ومن ثم أحرز أدريان ليزو الهدف الثاني للفريق الضيف عند الدقيقة 51.

إشبيلية لا يزال يفقد هويته بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أيضا من أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2، أما خيتافي فحقق الفوز الثاني بعدما انتصر في الجولة الأولى على سلتا فيجو بنتيجة 2-0.

