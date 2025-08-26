أثار قرار هانسي فليك بالاعتماد على إريك جارسيا وإبقاء جول كوندي على مقاعد البدلاء في أول جولتين من الدوري الإسباني دهشة الجماهير الكتالونية، خصوصًا أن الدولي الفرنسي كان أحد الأعمدة الأساسية لبرشلونة وحقق رقمًا استثنائيًا بخوض 104 مباريات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده، خطوة المدرب الألماني بدت رسالة واضحة: لا أحد محصّن في تشكيلته.

مشاركة جول كوندي كبديل في أول مباراتين بالدوري الإسباني أمام مايوركا وليفانتي كانت مفاجئة تمامًا، وربما تكون أفضل دليل على أن هانسي فليك لا يتهاون، وأن هناك قلة قليلة من اللاعبين غير القابلين للمساس في فريقه.

وجود الدولي الفرنسي على دكة البدلاء لم يكن أمرًا محسومًا، رغم أن إريك جارسيا أنهى الموسم الماضي بقوة عندما حلّ مكانه بسبب الإصابة.

سباق مع الزمن في برشلونة

سبب تراجع دور كوندي

ربما يكون هذا بالتحديد هو السبب، فقد أراد المدرب الألماني هانسي فليك أن يُكافئ إريك جارسيا على مستوياته القوية في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، وأيضًا ليُظهر له أنه يعوّل عليه بشكل كبير.

ولا ينبغي أن ننسى أن إريك جارسيا بانتظار تجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2026، النادي الكتالوني يرغب في تمديد عقده، وينتظر قرار اللاعب بشأن مستقبله.

يمتد عقد جول كوندي حتى عام 2030، ويبدو أنه يعيش دوره الجديد في الفريق بدهشة، لكن مشاركته كبديل في مباراتين لا تعني أنه لن يعود إلى التشكيلة الأساسية يوم الأحد المقبل أمام رايو فاييكانو.

عندما لعب برشلونة بتشكيل من نجوم لا ماسيا فقط

المدافع الفرنسي أصبح واحدًا من أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، وتفاهمه مع لامين يامال يُعد من أبرز الأسلحة الهجومية لبرشلونة.

المفاجأة تزداد وضوحًا بالنظر إلى أن كوندي حقق إنجازًا مذهلًا الموسم الماضي بخوضه 104 مباريات متتالية بين برشلونة والمنتخب الفرنسي.

86 مباراة متتالية

بدأ إنجاز كوندي في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو في 28 نوفمبر 2023، وانتهى بعدم مشاركته في الجولة 33 من الدوري الإسباني ضد مايوركا، سلسلة امتدت إلى 86 مباراة متتالية مع برشلونة و18 مباراة مع المنتخب الفرنسي، حيث كان أساسيًا بلا منازع تحت قيادة تشافي هيرنانديز وهانسي فليك وديدييه ديشامب.