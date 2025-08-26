اختُتمت الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الاثنين، حيث يتقاسم برشلونة صدارة الترتيب مع فياريال المتصدر بفارق الأهداف، يليه ريال مدريد، بينما يمتلك كل من أتلتيك بلباو وخيتافي أيضًا ست نقاط.

لكن المجال الذي يتفوّق فيه الفريق الكتالوني حقًا هو تقنية الفيديو VAR، فقد شهدت الجولتان أربع تدخلات من الـVAR، كان اثنان منها في مباريات برشلونة، وكلاهما استدعى مراجعة الحكم للشاشة.

أما التدخل الثالث فجاء في مباراة أتلتيك بلباو ضد رايو فايكانو مساء أمس، والرابع في مباراة ريال سوسيداد ضد إسبانيول، لكنه كان "موضوعيًا" حيث لم يحتج الحكم لمراجعة اللقطة ميدانيًا، واقتصر الأمر على إعادة تنفيذ ركلة جزاء.

شهدت المباراتان تدخل الحكم لمراجعة الشاشة، والمثير أن كليهما كان تحت إشراف حكم الـVAR الأندلسي خورخي فيجيروا فاسكيز.

التدخل الأول

الأولى كانت في مباراة مايوركا، بعد تدخل موريكي على خوان جارسيا حارس النادي الكتالوني، في البداية أشهر الحكم الميداني خوسيه لويس مونييرا مونتيرو بطاقة صفراء، قبل أن يتلقى تنبيهًا من غرفة الـVAR، وبعد مراجعة اللقطة على الشاشة، تم طرد اللاعب الكوسوفي بالبطاقة الحمراء المباشرة.

التدخل الثاني

كانت الحالة الثانية يوم السبت الماضي، عندما لمس أليخاندرو بالدي الكرة بيده إثر تسديدة من موراليس، في البداية، لم يحتسب أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز أي ركلة جزاء، لكن خورخي فيجيروا فاسكيز استدعاه بنفسه لمراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب.

وبعد مشاهدتها، لم يتردد الحكم الدولي من جزر الكناري قائلاً: "حسناً، اليد بعيدة تمامًا، نعم صحيح، أثناء التسديدة على المرمى، أعطني اللقطة بالحركة البطيئة جدًا من فضلك".

وهكذا أصبح برشلونة الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي خضع لمراجعة كاملة عبر الفيديو في كلتا المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن.