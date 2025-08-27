كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية من جانب نادي أتلتيكو مدريد لإعادة الجناح البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، لاعب فريق الشباب، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ31 عامًا يلعب في صفوف الشباب منذ صيف 2023 بعد قدومه من أتلتيكو مدريد في صفقة مالية بلغت قيمتها 15 مليون يورو، حيث يرتبط بتعاقد مع "ليث العاصمة" حتى صيف 2026.

هل يرتدي كاراسكو قميص أتلتيكو مدريد للمرة الثالثة؟

سبق أن لعب الجناح البلجيكي الدولي في صفوف أتلتيكو مدريد مرتين؛ الأولى من عام 2015 وحتى 2018، ثم عاد في عام 2020 قبل أن يرحل في صيف 2023.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية وجود رغبة من جانب نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع كاراسكو، بشرط الحصول على خدماته مجانًا، مما يعني فسخ عقده مع الشباب.

في المقابل، رد تركي الغامدي، المتحدث الرسمي لنادي الشباب، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، بأنّه لا توجد أي نية من جانب الإدارة لبيع عقد البلجيكي يانيك كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد.

وأكد متحدث نادي الشباب أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية للفريق، وأن الإدارة حريصة على استمراره.

وخلال موسمين، شارك كاراسكو في 45 مباراة مع الشباب، حيث سجل 13 هدفًا وصنع مثلها.

ارتباط بالاتحاد

سبق أن ارتبط كاراسكو بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتجدد الموقف في يناير الماضي أيضًا، برغبة من إدارة "العميد".

وكان لؤي مشعبي، رئيس نادي اتحاد جدة السابق، قد أعلن عن اقتراب كاراسكو من الانتقال إلى النادي الغربي، قبل أن يخرج محمد منجم، رئيس الشباب السابق وقتها، لينفي رحيل اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية سعودية وقتها أن سبب تعثر انتقال كاراسكو إلى اتحاد جدة يعود لتصريحات مشعبي، الذي خرج ليعلن الحصول على خدمات اللاعب عبر وسائل الإعلام.