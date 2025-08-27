المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد اهتمام تشيلسي.. برشلونة يحدد سعر فيرمين لوبيز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:00 م 27/08/2025
فيمين لوبيز

فيرمين لوبيز

حدد نادي برشلونة الإسباني السعر المطلوب مقابل التخلي عن خدمات لاعبه فيرمين لوبيز، الذي دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت تقارير مؤخرا أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم فيرمين، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن النادي اللندني لا يزال يدرس التحرك لحسم الصفقة ولم يتقدم بأي عروض حتى الآن.

نيوكاسل يضع عينه على هداف وولفرهامبتون

ويبدو اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مُرحبا بالرحيل عن البلاوجرانا وسط شكوك حول مشاركته، فضلا عن فرص حصوله على راتب أعلى في تشيلسي، يصل إلى 15 مليون يورو سنويا، علما بأن راتبه الحالي يبلغ 6 ملايين يورو سنويا.

ريال مدريد يستهدف ضم أوباميكانو من بايرن ميونخ

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة منفتح على إتمام الصفقة، لكنه لن يقوم ببيع فيرمين لوبيز بأقل من 70 مليون يورو، يرتبط معه بعقد حتى عام 2029.

جدير بالذكر أن لوبيز نشأ في أكاديمية برشلونة، وتدرج بها وصولا إلى الفريق الأول في عام 2023.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 46 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10.

برشلونة تشيلسي فيرمين لوبيز

