بعد اهتمام تشيلسي.. برشلونة يحدد سعر فيرمين لوبيز

حدد نادي برشلونة الإسباني السعر المطلوب مقابل التخلي عن خدمات لاعبه فيرمين لوبيز، الذي دخل دائرة اهتمامات تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت تقارير مؤخرا أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم فيرمين، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن النادي اللندني لا يزال يدرس التحرك لحسم الصفقة ولم يتقدم بأي عروض حتى الآن.

ويبدو اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مُرحبا بالرحيل عن البلاوجرانا وسط شكوك حول مشاركته، فضلا عن فرص حصوله على راتب أعلى في تشيلسي، يصل إلى 15 مليون يورو سنويا، علما بأن راتبه الحالي يبلغ 6 ملايين يورو سنويا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة منفتح على إتمام الصفقة، لكنه لن يقوم ببيع فيرمين لوبيز بأقل من 70 مليون يورو، يرتبط معه بعقد حتى عام 2029.

جدير بالذكر أن لوبيز نشأ في أكاديمية برشلونة، وتدرج بها وصولا إلى الفريق الأول في عام 2023.

وشارك لاعب الوسط الإسباني في 46 مباراة مع البارسا بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10.

