ريال مدريد يرفض عرضا لضم فران جارسيا

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضا لبيع لاعبه فران جارسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد رفض عرضا بقيمة نحو 15 مليون يورو من بورتو البرتغالي، لضم الظهير الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن الريال أبلغ النادي البرتغالي أن المفاوضات "لن تبدأ حتى"، حيث أنه لا ينوي ألونسو السماح لجارسيا بالرحيل هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل رغبة تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، في الاعتماد على جارسيا، على الرغم من أنه لم يحصل على أي دقيقة في أول مباراتين لعبهما الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد تعاقد هذا الصيف مع ألفارو كاريراس لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن هذا لم يؤثر على أهمية جارسيا في الفريق الملكي تحت قيادة ألونسو.

جدير بالذكر أن عقد جارسيا (25 عاما) مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وشارك اللاعب الإسباني في 54 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

