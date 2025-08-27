المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد يرفض عرضا لضم فران جارسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:33 م 27/08/2025
فران جارسيا

فران جارسيا

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضا لبيع لاعبه فران جارسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن ريال مدريد رفض عرضا بقيمة نحو 15 مليون يورو من بورتو البرتغالي، لضم الظهير الأيسر.

فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر ثنائي ليفربول

وأشار التقرير إلى أن الريال أبلغ النادي البرتغالي أن المفاوضات "لن تبدأ حتى"، حيث أنه لا ينوي ألونسو السماح لجارسيا بالرحيل هذا الصيف.

يأتي ذلك في ظل رغبة تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، في الاعتماد على جارسيا، على الرغم من أنه لم يحصل على أي دقيقة في أول مباراتين لعبهما الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم.

لاجازيتا: ميلان يتحرك للتعاقد مع رابيو

وكان ريال مدريد قد تعاقد هذا الصيف مع ألفارو كاريراس لدعم مركز الظهير الأيسر، لكن هذا لم يؤثر على أهمية جارسيا في الفريق الملكي تحت قيادة ألونسو.

جدير بالذكر أن عقد جارسيا (25 عاما) مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027.

وشارك اللاعب الإسباني في 54 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد الدوري الإسباني فران جارسيا

