يبدو ملعب "يوهان كرويف" الخاص بتدريبات برشلونة، قريبا من استضافة مباراة الفريق الأول للنادي الكتالوني مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ولعب البارسا الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك" بشكل مؤقت لحين اكتمال أعمال التجديد في ملعبه العريق "كامب نو"، وأعلن النادي سابقا عدة مواعيد محتملة للعودة لكنه لم يتمكن من الالتزام بها بسبب استمرار العمل.

ووافق النادي على خوض مبارياته الـ3 الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني خارج أرضه، على أن يعود في مواجهة فالنسيا يوم في 14 سبتمبر.

لكن حتى الآن لم يتمكن البارسا من الحصول على التراخيص المطلوبة للعب في "كامب نو"، وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن النادي "فقد الأمل في استضافة مباراته ضد فالنسيا في الملعب".

وبسبب إقامة حفل موسيقي على ملعب "مونتجويك" لن يتمكن برشلونة من استضافة فالنسيا هناك، وأشارت "ماركا" إلى أن الخيار الأول له سيكون ملعب يوهان كرويف الذي يتسع لـ6000 متفرج.

وذكر التقرير أن لوائح الدوري الإسباني تنص على أن الحد الأدنى لسعة ملعب الدوري يجب أن يكون 15000 متفرج، ولكن من غير المستبعد أن يتم استثناء برشلونة في هذه الحالة.

جدير بالذكر أن برشلونة استهل مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا 3-0 ثم ليفانتي 3-2.

