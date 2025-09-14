المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

"فقد الأمل في كامب نو".. ملعب يوهان كرويف يقترب من استضافة برشلونة وفالنسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:56 م 27/08/2025
ملعب يوهان كرويف

ملعب يوهان كرويف

يبدو ملعب "يوهان كرويف" الخاص بتدريبات برشلونة، قريبا من استضافة مباراة الفريق الأول للنادي الكتالوني مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ولعب البارسا الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك" بشكل مؤقت لحين اكتمال أعمال التجديد في ملعبه العريق "كامب نو"، وأعلن النادي سابقا عدة مواعيد محتملة للعودة لكنه لم يتمكن من الالتزام بها بسبب استمرار العمل.

نادٍ سويسري يثير الجدل بقميص برشلونة

ووافق النادي على خوض مبارياته الـ3 الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني خارج أرضه، على أن يعود في مواجهة فالنسيا يوم في 14 سبتمبر.

لكن حتى الآن لم يتمكن البارسا من الحصول على التراخيص المطلوبة للعب في "كامب نو"، وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن النادي "فقد الأمل في استضافة مباراته ضد فالنسيا في الملعب".

وبسبب إقامة حفل موسيقي على ملعب "مونتجويك" لن يتمكن برشلونة من استضافة فالنسيا هناك، وأشارت "ماركا" إلى أن الخيار الأول له سيكون ملعب يوهان كرويف الذي يتسع لـ6000 متفرج.

وذكر التقرير أن لوائح الدوري الإسباني تنص على أن الحد الأدنى لسعة ملعب الدوري يجب أن يكون 15000 متفرج، ولكن من غير المستبعد أن يتم استثناء برشلونة في هذه الحالة.

جدير بالذكر أن برشلونة استهل مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا 3-0 ثم ليفانتي 3-2.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

