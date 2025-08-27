مورينيو يرغب في ضم حارس ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي فنربخشة التركي في التعاقد مع أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة، يرغب في إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى، حيث أنه غير راضٍ عن أداء دومينيك ليفاكوفيتش.

كذلك فإن الحارس الحائز على الميدالية الفضية في كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا، يرغب أيضا في الرحيل عن فنربخشة، مما دفع مورينيو للضغط من أجل التعاقد مع حارس آخر.

وأشار التقرير إلى أن النادي التركي تواصل مع ريال مدريد بشأن معرفة قيمة انتقال لونين.

جدير بالذكر أن لونين (26 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من زوريا لوهانسك الأوكراني، وخرج معارا إلى ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفيدو، واستقر بعدها مع الفريق الملكي منذ 2020 إلى الآن.

وقام الريال بتجديد عقد الحارس الأوكراني في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2028.

وشارك الحارس الأوكراني في 14 مباراة مع "الميرينجي" على مدار الموسم الماضي بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 19 هدفا.

