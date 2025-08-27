المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خرج معارا.. إيناكي بينيا يخفف أزمة الحراسة في برشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:47 م 27/08/2025
إيناكي بينيا

إيناكي بينيا يغادر برشلونة

خفف رحيل الإسباني إيناكي بينيا عن نادي برشلونة، معارًا، اليوم الأربعاء، من أزمة حراسة المرمى في فريق المدرب الألماني هانز فليك.

ويدافع بينيا عن شعار برشلونة منذ 13 عامًا، لكنه لم يكن أبدًا ضمن العناصر الرئيسية في الفريق الأول.

إيناكي بينيا يغادر برشلونة

أعلن نادي إلتشي، عبر بيان رسمي، الحصول على خدمات بينيا من صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026.

وبحسب تقرير لصحيفة آس الإسبانية، خضع إيناكي بينيا لفحوصات طبية في وقت سابق من اليوم الأربعاء قبل توقيع العقد الرسمي، ليصبح عاشر المنضمين إلى إلتشي هذا الصيف.

وكان برشلونة مدد عقد بينيا حتى يونيو 2029 قبل إعارته إلى إلتشي.

أزمة حراسة المرمى

أصبح مركز حراسة المرمى في برشلونة أكثر ازدحامًا هذا الصيف، مع وصول جوان جارسيا من إسبانيول.

وأراد برشلونة التخلص من خدمات الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، خاصة أنه ما زال مصابًا، لكنه رفض، ليتفق الطرفان لاحقًا على إسقاط اسمه من أجل تسجيل جوان جارسيا.

وإلى جانب جارسيا وتير شتيجن، يضم برشلونة بين صفوف البولندي فويتشيك تشيزني الذي قدم موسمًا تاريخيًا في 2024-2025 رفقة فريق فليك.

ومع رحيل بانيا الذي لعب 45 مباراة في جميع المسابقات الرسمية في ملعب كامب نو، بات الوضع أفضل كثيرًا في ملف حراسة مرمى برشلونة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إيناكي بينيا

