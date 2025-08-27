المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تمهيدًا للعودة.. رباعي ريال مدريد يواصل التأهيل قبل لقاء مايوركا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:22 م 27/08/2025
تشابي ألونسو وبيلينجهام- ريال مدريد

ريال مدريد

يواصل جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي وإندريك رباعي فريق ريال مدريد برنامجهم التأهيلي تمهيدًا لعودتهم للمستطيل الأخضر من جديد.

ولم يشارك اللاعبون الأربعة في التدريبات، التي أقيمت اليوم الأربعاء، مع باقي زملائهم في الفريق، حيث قاموا بتدريبات فردية.

طالع مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني من هنا

وأجرى ريال مدريد حصته التدريبية الثانية لهذا الأسبوع استعدادًا لمباراته الهامة ضد ضيفه مايوركا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإسباني على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وكشف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين أجروا تمارين فردية في الصالة الرياضية، ثم بعد ذلك، خرجوا إلى العشب لإجراء سلسلة من تدريبات التنشيط وتناقل الكرة والضغط، ثم أجروا تدريبات تكتيكية وسلسلة من المباريات 10 ضد 10 على ملعب مصغر قبل اختتام الحصة بالتسديد على المرمى.

ويأمل الريال في مواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم عقب فوزه 1 -0 على ضيفه أوساسونا، ثم 3 -0 على مضيفه ريال أوفييدو في الجولتين الأولى والثانية على التوالي.

ترتيب الدوري الإسباني

 

ريال مدريد ريال مايوركا بيلينجهام كامافينجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

