يواصل جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي وإندريك رباعي فريق ريال مدريد برنامجهم التأهيلي تمهيدًا لعودتهم للمستطيل الأخضر من جديد.

ولم يشارك اللاعبون الأربعة في التدريبات، التي أقيمت اليوم الأربعاء، مع باقي زملائهم في الفريق، حيث قاموا بتدريبات فردية.

وأجرى ريال مدريد حصته التدريبية الثانية لهذا الأسبوع استعدادًا لمباراته الهامة ضد ضيفه مايوركا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإسباني على ملعب (سانتياجو برنابيو).

وكشف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن اللاعبين أجروا تمارين فردية في الصالة الرياضية، ثم بعد ذلك، خرجوا إلى العشب لإجراء سلسلة من تدريبات التنشيط وتناقل الكرة والضغط، ثم أجروا تدريبات تكتيكية وسلسلة من المباريات 10 ضد 10 على ملعب مصغر قبل اختتام الحصة بالتسديد على المرمى.

ويأمل الريال في مواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم عقب فوزه 1 -0 على ضيفه أوساسونا، ثم 3 -0 على مضيفه ريال أوفييدو في الجولتين الأولى والثانية على التوالي.

