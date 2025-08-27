المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقرير: عودة كارفاخال قد تحول وجهة أرنولد إلى مانشستر سيتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:02 م 27/08/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

كشفت تقارير عديدة احتمالية ابتعاد ترينت ألكسندر أرنولد، عن تشكيلة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تعافي داني كارفاخال من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وانضم ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد قادمًا من ليفربول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للميرنجي تزامنًا مع ابتعاد كارفاخال.

لا يشارك منذ 126 يوما.. لغز كامافينجا في ريال مدريد

مانشستر سيتي يراقب أرنولد

وذكر موقع "كوت أوفسايد" أن ابتعاد ألكسندر أرنولد عن التواجد بشكل أساسي مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، سيدفع مانشستر سيتي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن في الانتقالات الشتوية.

ويعد اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع ألكسندر أرنولد ليس بالجديد، إذ ظهرت الرغبة منذ أن كان لاعبًا في أكاديمية ليفربول، وتجددت خلال الصيف الماضي حينما كان متاحًا بشكل مجاني.

ريال مدريد يستهدف ضم أوباميكانو من بايرن ميونخ

رغبة جوارديولا

يأمل بيب جوارديولا في الحصول على البديل الأمثل للاعبه الراحل كايل ووكر، ويعد ألكسندر أرنولد اللاعب الأجهز والأنسب لخوض تلك التجربة.

وشارك أرنولد رفقة ريال مدريد خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 461 دقيقة، ونجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.

ريال مدريد مانشستر سيتي ترينت ألكسندر أرنولد

