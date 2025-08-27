كشفت تقارير عديدة احتمالية ابتعاد ترينت ألكسندر أرنولد، عن تشكيلة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تعافي داني كارفاخال من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وانضم ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد قادمًا من ليفربول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للميرنجي تزامنًا مع ابتعاد كارفاخال.

مانشستر سيتي يراقب أرنولد

وذكر موقع "كوت أوفسايد" أن ابتعاد ألكسندر أرنولد عن التواجد بشكل أساسي مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، سيدفع مانشستر سيتي لتقديم عرض من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن في الانتقالات الشتوية.

ويعد اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع ألكسندر أرنولد ليس بالجديد، إذ ظهرت الرغبة منذ أن كان لاعبًا في أكاديمية ليفربول، وتجددت خلال الصيف الماضي حينما كان متاحًا بشكل مجاني.

رغبة جوارديولا

يأمل بيب جوارديولا في الحصول على البديل الأمثل للاعبه الراحل كايل ووكر، ويعد ألكسندر أرنولد اللاعب الأجهز والأنسب لخوض تلك التجربة.

وشارك أرنولد رفقة ريال مدريد خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات، وذلك بواقع 461 دقيقة، ونجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.