كلام فى الكورة
لتسجيل لاعبين جدد.. برشلونة يستعد لإعلان رحيل أوريول روميو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:38 م 27/08/2025
روميو

لاعب الوسط أوريول روميو

اقترب نادي برشلونة الإسباني ولاعب الوسط أوريول روميو من التوصل إلى اتفاق رسمي لإنهاء العقد بين الطرفين، وفقًا لما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة، ربما يوم الخميس 28 أغسطس.

إيناكي بينيا يخفف أزمة الحراسة في برشلونة

إنهاء عقد أوريول روميو يفتح الطريق لتسجيل لاعبين جدد

وجاء هذا التطور بعد أيام من المفاوضات المكثفة بين النادي واللاعب، حيث أصبح الموقف متقاربًا للغاية، ومن المحتمل أن يصبح رحيل روميو نهائيًا وفوريًا.

ويأتي إنهاء العقد كخطوة ضرورية لتسهيل تسجيل كل من جيرارد مارتن وروني باردجي، بعد انتقال إيناكي بينيا إلى إلتشي، ما سمح للنادي بتسجيل اللاعبين الجدد بما في ذلك تشيزني.

وخلال فترة جولة برشلونة في آسيا، تدرب أوريول روميو بشكل منفرد، علمًا بأنه لن يكون جزءًا من خطط المدير الفني تشارلي فليك، رغم حضوره حفل تقديم الفريق في كأس جوان جامبر.

لا يشارك منذ 126 يوما.. لغز كامافينجا في ريال مدريد

ومع قرب نهاية نافذة الانتقالات الصيفية في الأول من سبتمبر، يسعى النادي إلى حسم كافة الأمور قبل مواجهة رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني يوم الأحد 31 أغسطس.

برشلونة الدوري الإسباني رايو فاليكانو الميركاتو الصيفي جيرارد مارتن أوريول روميو إنهاء العقد روني باردجي

