المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد قرار رحيله عن الدحيل.. زياش يقترب من الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:48 م 29/08/2025
حكيم زياش

حكيم زياش

شهد صيف اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش هذا العام تقلبات كبيرة، بعد أن قرر نادي الدحيل عدم تمديد عقده بعد ستة أشهر فقط من انضمامه، ليجد نفسه بلا نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زياش يعود إلى الملاعب الأوروبية مع إلتشي

وبعمر الثانية والثلاثين، يواجه زياش تحديًا جديدًا بعد مسيرة احتوت على لحظات مميزة في تشيلسي الإنجليزي، رغم معاناته المتكررة من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، ما جعل تحضيره البدني الكامل صعبًا في الفترة الأخيرة.

ومن خلال مقاطع فيديو قصيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نجم منتخب المغرب أثناء تدريباته الفردية وخماسية، في انتظار فرصة مناسبة للعودة إلى المنافسات الأوروبية.

وأكدت صحيفة "ديبورتيس كوب إلتشي" أن زياش يقترب من الانضمام إلى صفوف نادي إلتشي الإسباني، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لإتمام الصفقة، قبل أن يعود اللاعب المغربي إلى الملاعب الأوروبية من بوابة إسبانيا.

الدوري الإسباني حكيم زياش الدحيل إلتشي انتقالات صيفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg