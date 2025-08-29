شهد صيف اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش هذا العام تقلبات كبيرة، بعد أن قرر نادي الدحيل عدم تمديد عقده بعد ستة أشهر فقط من انضمامه، ليجد نفسه بلا نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

زياش يعود إلى الملاعب الأوروبية مع إلتشي

وبعمر الثانية والثلاثين، يواجه زياش تحديًا جديدًا بعد مسيرة احتوت على لحظات مميزة في تشيلسي الإنجليزي، رغم معاناته المتكررة من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، ما جعل تحضيره البدني الكامل صعبًا في الفترة الأخيرة.

ومن خلال مقاطع فيديو قصيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نجم منتخب المغرب أثناء تدريباته الفردية وخماسية، في انتظار فرصة مناسبة للعودة إلى المنافسات الأوروبية.

وأكدت صحيفة "ديبورتيس كوب إلتشي" أن زياش يقترب من الانضمام إلى صفوف نادي إلتشي الإسباني، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

ويتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لإتمام الصفقة، قبل أن يعود اللاعب المغربي إلى الملاعب الأوروبية من بوابة إسبانيا.