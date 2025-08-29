المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو يؤكد استمرار سيبايوس مع ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:38 م 29/08/2025
ألونسو سيبايوس

ألونسو وسيبايوس

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني، استمرار لاعبه داني سيبايوس مع الفريق، بعد التكهنات التي أحاطت بمستقبله مؤخرا.

سيبايوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادما من بيتيس، واقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى عدة أندية مع ابتعاده عن التشكيل الأساسي للميرينجي.

بعد وصف سلوكه بـ"المنفر".. توخل يعتذر لبيلينجهام

وكان اللاعب صاحب الـ29 عاما قد ألمح أكثر من مرة مؤخرا لاحتمالية رحيله عن الفريق الملكي، تزامنا مع اهتمام عدة أندية بضمه.

لكن ألونسو قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مايوركا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: "هل أتفهم سبب رغبة داني في الرحيل؟تحدثنا قبل أيام، ومن الواضح أنه كان يرغب في المغادرة، لكن الوضع تم حله أخيرا، سيبقى معنا".

وأضاف: "ما كنتُ أعتقده قبل هذا الأسبوع الماضي وما أفكر به الآن لم يتغير إطلاقا، سيبايوس بقي هنا وهو مجرد لاعب آخر في الفريق، أنا سعيد بوجوده هنا".

10 لاعبين يشعلون سوق الانتقالات

وأتم: "سيواصل داني أداء الدور الذي كان يلعبه، لقد طرأت هذه الظروف، لكنها لا تُغير رأيي فيه، إلى أي مدى سيلعب؟ لا أحد يعلم ذلك، ولا حتى أنا".

وكان سيبايوس، الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، قد شارك في 44 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات على مدار الموسم الماضي، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

واكتفى اللاعب الإسباني بالمشاركة كبديل لدقائق معدودة في أول مباراتين لريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أوساسونا وريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم موهبة برايتون

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

إعلان

التعليقات

