شدد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على ضرورة العمل بهدوء على تحسين أوضاع فريقه، بعد البداية الخالية من الانتصارات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

أتلتيكو حصد نقطة واحدة من أصل 6 نقاط متاحة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام إسبانيول، والتعادل مع إلتشي في الثانية.

ويحل أتلتيكو ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الجولة الثالثة من الليجا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أي نتيجة باستثناء حصد النقاط الثلاث فهي غير إيجابية، خاصة في وضعنا".

وأضاف: "يجب أن نركز على التحسينات، ومواصلة البناء على ما سار بشكل جيد، وقبل كل شيء، الحفاظ على الهدوء، يجب أن نواجه الأوقات الصعبة بهدوء لنتمكن من لعب المباراة بالطريقة التي نريدها".

وفاز ألافيس 2-1 على ليفانتي قبل أن يخسر أمام ريال بيتيس، وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: "منافسنا في حالة جيدة، وهم أقوياء جدا على أرضهم، لقد خاضوا مباراتين جيدتين، ومدربهم يمتلك أفكارا واضحة جدا".

وأتم: "نأمل أن نحمل المباراة إلى المكان الذي نعتقد أننا قادرون فيه على الخروج بنتيجة إيجابية".

