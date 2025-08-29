المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

سيميوني بعد بداية أتلتيكو المخيبة: يجب أن نحافظ على الهدوء

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:46 م 29/08/2025
سيميوني

دييجو سيميوني

شدد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على ضرورة العمل بهدوء على تحسين أوضاع فريقه، بعد البداية الخالية من الانتصارات في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

أتلتيكو حصد نقطة واحدة من أصل 6 نقاط متاحة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام إسبانيول، والتعادل مع إلتشي في الثانية.

بعد الاعتزال المؤقت.. ليفاندوفسكي يعود لقيادة بولندا

ويحل أتلتيكو ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الجولة الثالثة من الليجا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أي نتيجة باستثناء حصد النقاط الثلاث فهي غير إيجابية، خاصة في وضعنا".

أرقام مثيرة قبل قمة ليفربول وأرسنال

وأضاف: "يجب أن نركز على التحسينات، ومواصلة البناء على ما سار بشكل جيد، وقبل كل شيء، الحفاظ على الهدوء، يجب أن نواجه الأوقات الصعبة بهدوء لنتمكن من لعب المباراة بالطريقة التي نريدها".

وفاز ألافيس 2-1 على ليفانتي قبل أن يخسر أمام ريال بيتيس، وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وأوضح المدرب الأرجنتيني: "منافسنا في حالة جيدة، وهم أقوياء جدا على أرضهم، لقد خاضوا مباراتين جيدتين، ومدربهم يمتلك أفكارا واضحة جدا".

وأتم: "نأمل أن نحمل المباراة إلى المكان الذي نعتقد أننا قادرون فيه على الخروج بنتيجة إيجابية".

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

