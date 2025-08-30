المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. إشبيلية يعلن تعاقده مع أزبيليكويتا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:58 ص 30/08/2025
أزبيليكويتا

أزبيليكويتا

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع المدافع المخضرم سيزار أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى أتلتيكو مدريد عقده في وقت سابق.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ 36 عاما الذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم مع منتخب إسبانيا، وقّع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولعب أزبيليكويتا 11 موسما مع تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2012 و2023، خاض خلالها 508 مباريات، وتوّج بلقب الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما مثّل أزبيليكويتا منتخب إسبانيا في 44 مباراة دولية.

يُذكر أن إشبيلية خسر أول مباراتين له في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيواجه جيرونا في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

الدوري الإسباني إشبيلية سيزار أزبيليكويتا

