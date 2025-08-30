رسميا.. إشبيلية يعلن تعاقده مع أزبيليكويتا

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع المدافع المخضرم سيزار أزبيليكويتا في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى أتلتيكو مدريد عقده في وقت سابق.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ 36 عاما الذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم مع منتخب إسبانيا، وقّع عقدا لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولعب أزبيليكويتا 11 موسما مع تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2012 و2023، خاض خلالها 508 مباريات، وتوّج بلقب الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كما مثّل أزبيليكويتا منتخب إسبانيا في 44 مباراة دولية.

يُذكر أن إشبيلية خسر أول مباراتين له في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسيواجه جيرونا في الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا