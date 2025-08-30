قادمًا من مارسيليا.. أوناحي ينضم إلى جيرونا

أعلن نادي جيرونا الإسباني، تعاقده مع المغربي عز الدين أوناحي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، في إطار سعي الفريق الكاتالوني لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل نادي جيرونا إلى اتفاق مع مارسيليا، يقضي بانتقال بانتقال عز الدين أوناحي ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الكتالوني.

أوناحي ينضم إلى جيرونا

وقع عز الدين أوناحي، على عقود انتقاله إلى جيرونا، والتي ستربطه بالنادي الكاتالوني لمدة 5 سنوات، أي أن المغربي سيستمر وفقًا للتعاقد المبرم بينهما حتى صيف 2030.

ويأمل أوناحي في العودة إلى بريقه من جديد الذي لمع أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، حيث يرغب اللاعب صاحب الـ25 عامًا في تقديم مستوى مميز مع جيرونا ليستمر تواجده مع أسود الأطلس.

أوناحي يستقر

بدأ أوناحي مشواره في أكاديميات كرة القدم في المغرب وفرنسا قبل أن ينضم إلى أولمبيك مارسيليا في يناير 2023 ليرحل على سبيل الإعارة إلى باناثينايكوس اليوناني في الموسم الماضي.