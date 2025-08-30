المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قادمًا من مارسيليا.. أوناحي ينضم إلى جيرونا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:18 م 30/08/2025
أوناحي

عز الدين أوناحي

أعلن نادي جيرونا الإسباني، تعاقده مع المغربي عز الدين أوناحي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، في إطار سعي الفريق الكاتالوني لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل نادي جيرونا إلى اتفاق مع مارسيليا، يقضي بانتقال بانتقال عز الدين أوناحي ليصبح لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الكتالوني.

تقرير: مارسيليا حدد سعر بيع أوناحي.. وينتظر عرض برايتون

أوناحي ينضم إلى جيرونا

وقع عز الدين أوناحي، على عقود انتقاله إلى جيرونا، والتي ستربطه بالنادي الكاتالوني لمدة 5 سنوات، أي أن المغربي سيستمر وفقًا للتعاقد المبرم بينهما حتى صيف 2030.

ويأمل أوناحي في العودة إلى بريقه من جديد الذي لمع أثناء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، حيث يرغب اللاعب صاحب الـ25 عامًا في تقديم مستوى مميز مع جيرونا ليستمر تواجده مع أسود الأطلس.

مع اقترابه من الرحيل عن برشلونة.. بينيا يدخل دائرة اهتمامات جيرونا

أوناحي يستقر

بدأ أوناحي مشواره في أكاديميات كرة القدم في المغرب وفرنسا قبل أن ينضم إلى أولمبيك مارسيليا في يناير 2023 ليرحل على سبيل الإعارة إلى باناثينايكوس اليوناني في الموسم الماضي.

مباراة جيرونا القادمة
مارسيليا جيرونا عز الدين أوناحي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

