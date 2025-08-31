تعديلات دفاعية.. تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل كتيبة البلوجرانا، التي ستواجه رايو فاييكانو، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة إجراء تعديلات على خط الدفاع، بمشاركة الثنائي كريستنسن وكوندي بصفة أساسية، على حساب كوبارسي وأراوخو.

تشكيل برشلونة.. كوندي أساسيًا وتوريس يقود الهجوم

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كريستنسن، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلا من: تشيزني، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوفري، ليفاندوفسكي، راشفورد، درو فيرنانديز، توني فيرنانديز، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، دييجو كوشين.

ماذا قدم برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

وكان برشلونة قد تفوق في الجولة الماضية بصعوبة على حساب مضيفه ليفانتي، بنتيجة 2-3، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول.

بعد أول جولتين.. برشلونة ملك الـ VAR في الدوري الإسباني

وحصد برشلونة 6 نقاط في أول جولتين من الدوري الإسباني، بينما جمع رايو فاييكانو 3 نقاط فقط.