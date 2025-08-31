المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تعديلات دفاعية.. تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:36 م 31/08/2025
فريق برشلونة

فريق برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل كتيبة البلوجرانا، التي ستواجه رايو فاييكانو، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة إجراء تعديلات على خط الدفاع، بمشاركة الثنائي كريستنسن وكوندي بصفة أساسية، على حساب كوبارسي وأراوخو.

تشكيل برشلونة.. كوندي أساسيًا وتوريس يقود الهجوم

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كريستنسن، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، داني أولمو، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلا من: تشيزني، جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوفري، ليفاندوفسكي، راشفورد، درو فيرنانديز، توني فيرنانديز، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، دييجو كوشين.

ماذا قدم برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

وكان برشلونة قد تفوق في الجولة الماضية بصعوبة على حساب مضيفه ليفانتي، بنتيجة 2-3، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول.

بعد أول جولتين.. برشلونة ملك الـ VAR في الدوري الإسباني

وحصد برشلونة 6 نقاط في أول جولتين من الدوري الإسباني، بينما جمع رايو فاييكانو 3 نقاط فقط.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فليك تشكيل برشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg