صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ليفربول يحطم آرسنال

استطاع فريق ليفربول أن يسجل للمباراة الـ37 في منافسات الدوري الإنجليزي. وذكرت الصحيفة، أن هذه هيّ المرة الأولى الذي يحقق فيها فريق ليفربول هذا الرقم.

وسجل "الريدز" 82 هدفًا في 37 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر على آرسنال بنتيجة 1-0.

ذا صن

غياب شرقي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، غياب ريان شرقي لمدة تصل لـ8 أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض الدولي الفرنسي لتمزق في عضلة الغخذ، حيث غاب عن لقاء برايتون بداعي الإصابة.

وكان فريق مانشستر سيتي تعرض لخسارة ثانية على التوالي بنتيجة 2-1 من برايتون.

لست ميسي

قال رودري لاعب فريق مانشستر سيتي، إنه لا يمتلك عصا سحرية من أجل إنقاذ مانشستر سيتي من حيث النتائج والأداء.

وصرح رودري أنه ليس ليونيل ميسي ليمتلك السحر في تغيير نتائج فريقه بعد الخسارة من برايتون بنتيجة 2-1.

الصحافة الإسبانية

آس

جارسيا ينقذ برشلونة

جنب خوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، فريقه من الوقوع في كارثة في فاليكاس، حيث سحق رايو فالييكانو النادي الكاتالوني في الشوط الثاني.

وأبدع خوان جارسيا بأعجوبة في مواجهتين فرديتين خلال المباراة، وهذه المرة، لم تكن هناك معجزة، ولا عودة، حارس النادي الكاتالوني هو من صنع المعجزات.

موندو ديبورتيفو

رسالة مبابي الغامضة

أُلغي هدفان لمبابي خلا مباراة فريقه ريال مدريد أمام مايوركا، كلاهما بسبب تسلل بسيط، وخاصةً الأول.

وأبدى مبابي استياءه في اليوم التالي على حسابه على "إنستجرام" من الهدف المُلغى في بداية المباراة، والذي كان سيمنح ريال مدريد التقدم.

وقرر مبابي مشاركة الصورة التي وردت في تقرير المباراة بخصوص قراره بالتسلل، والذي كان دقيقًا للغاية, حيث يُظهر كتف مبابي وكأنه مُتقدم قليلاً للأمام.

تعليق يامال

تحدث لامين يامال، عقب تعادل فريقه برشلونة أمام رايو فاليكانو. قال لامين يامال: "كان الملعب صعبًا للغاية، وافتقرنا إلى الحدة، تمامًا كما حدث في بقية مباريات بداية الدوري".

وأكمل: "علينا أن نتعلم من هذا لنعود إلى اللعب بنفس الحدة التي لعبناها العام الماضي بعد فترة التوقف".

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت

عرض يوفنتوس

قدم نادي يوفنتوس عرضًا لنظيره لايبزيج، من أجل ضم لاعب الأخير لويس أوبيندا، على سبيل الإعارة مع الالتزام بوجود خيار الشراء.

وحول يوفنتوس انتباهه إلى أوبيندا بعد أن أظهر باريس سان جيرمان صعوبة في الموافقة على طلب البيانكونيري بإعادة راندال كولو مواني إلى النادي بعد فترة إعارته الناجحة في الموسم الماضي.

فوتبول إيطاليا

حزن تورام

اعترف ماركوس تورام، لاعب إنتر بأن فريقه كان يعلم أن المباراة ستكون صعبة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه أودينيزي، قائلاً: "كنا نعلم أنها ستكون صعبة، في هذا الموسم، هناك مباريات صعبة كهذه".

وأضاف: "في الشوط الثاني ضغطنا بقوة لكننا كنا غير محظوظين بعض الشيء، علينا أن نبدأ المباريات كما فعلنا في الشوط الثاني، ومن خلال اللعب بهذه الطريقة، يمكننا تحويل المواقف غير المواتية".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

رحيل جديد عن موناكو

أتم اللاعب المغربي إلياس بن صغير انتقاله إلى بايرن ليفركوزن، قادمًا من موناكو.

وغادر صاحب الـ20 عامًا صفوف موناكو بعد أن خاض مع الفريق الأول 85 مباراة رسمية، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 8 أخرى.

ومن المتوقع أن يحصل موناكو على 32 مليون يورو نظير بيع خدمات بن صغير.

فوت ميركاتو

رابيو يقترب من ميلان

يقترب اللاعب أدريان رابيو من إتمام انتقاله من أولمبيك مارسيليا إلى ميلان.

وقدم ميلان عرضًا بـ10 ملايين يورو، في حين يرغب مارسيليا في الحصول على 15 مليونًا.

ورغم ذلك، يبدو مارسيليا قريبًا من الموافقة على عرض ميلان، في ظل رغبة رابيو في العمل مع المدرب ماسيميليانو أليجري مجددًا.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

شتوتجارت يحسم صفقة الخنوس

حسم نادي شتوتجارت صفقة التعاقد مع بلال الخنوس، نجم نادي ليستر سيتي، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

واتفق شتوتجارت على استعارة اللاعب مع خيار الشراء، مقابل 25 مليون يورو شاملة الإضافات.

بايرن ميونخ يطارد لوكمان

يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، نجم نادي أتالانتا، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وتقدم بايرن ميونخ بعرض لاستعارة نجم أتالانتا، مع خيار الشراء، لكنه لم يحسم الصفقة بعد، في ظل منافسة قوية من توتنهام وجالاتا سراي.