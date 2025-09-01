تسجيل اللاعبين كان صداعًا حقيقيًا بالنسبة لغالبية أندية الدوري الإسباني، فقد تميزت الجولات الثلاث الأولى من المسابقة بوجود فرق لم تتمكن من الاستعانة بعدد من اللاعبين بسبب مشكلات إدارية.

بينما تمكنت عدة أندية من حل المشكلة وتسجيل اللاعبين المتبقين، لا يزال هناك 14 لاعبًا غير مسجلين في الدوري الإسباني حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

دراما خيتافي وليفانتي

الفريق الأكثر تضررًا من هذا الوضع هو خيتافي الذي وصل إلى الأول من سبتمبر دون أن يتمكن خوسيه بوردالاس من الاعتماد على نَيّو، خوانمي، كيكو فيمينيا، أليكس سانكريس، خافي مونيوث وعبد الكبير عبقار، مما أبقى الفريق الأزرق في وضع حرج خلال الجولات الثلاث الأولى وتسبب في حالة معقدة للاعبين الذين يعيشون حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث إذا لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة.

وقال بوردالاس بعد مباراة فالنسيا على ملعب الميستايا: "نأمل أن يتم حل الأمر لأن اللاعبين يمرون بوقت عصيب للغاية، يجب أن يتم حله، هذا دوري احترافي، لا يمكنك خوض ثلاث جولات باللاعبين المتاحين لديك فقط".

حالة مشابهة هي حالة ليفانتي، الذي لم يتمكن حتى الآن من تسجيل كيرفين أرياجا، آلان ماتورو، وجودوين كوياليبو، وفي عودة فريق ليفانتي إلى الدرجة الأولى، لم يتمكن المدرب خوليان كالييرو من الاعتماد على معظم الصفقات التي أبرمها النادي في فترة الانتقالات الحالية.

برشلونة وإشبيلية يواصلان مواجهة المشاكل

كما هو الحال في الآونة الأخيرة، عاش برشلونة صيفًا جديدًا كانت فيه مسألة تسجيل لاعبيه معلقة، فبعد التعاقد بصعوبة مع تشيزني وإبرام صفقات ضم جوان جارسيا وماركوس راشفورد، لا يزال النادي الكتالوني لم يتمكن من تسجيل روني باردجي، ومع رحيل إيناكي بينيا وأوريول روميو مؤخرًا، يأمل النادي في أن يتمكن قريبًا من تسجيل اللاعب في الدوري الإسباني.

هناك أيضًا حالة إشبيلية، الذي رغم حصوله على 25 مليون يورو من بيع لويك بادي إلى باير ليفركوزن، لم يتمكن سوى من تسجيل روبين فارجاس، ومع ذلك تمكن الفريق الأندلسي مؤخرًا من تسجيل ألفون جونزاليس، وجابرييل سوازو، وأوديسيس فلاخوديموس، باستثناء الوافد الجديد سيزار أزبيليكويتا.

إلتشي مع جرايدي ديانجانا، وأوفييدو مع خافي لوبيز، وجيرونا مع أوناحي، لا يزالون بانتظار تسجيل آخر صفقاتهم، ومع ذلك، فإن السبب في ذلك هو أن هذه الصفقات تمت في اللحظات الأخيرة، ومن المفترض ألا تكون هناك مشاكل في تسجيلهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومع بقاء أقل من 24 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات، يبقى أن نرى ما ستكون عليه نتيجة هذا الوضع الذي ترك اللاعبين غير القادرين على اللعب مع أنديتهم في حالة من القلق.

اللاعبون الذين ما زالوا غير مسجلين في الدوري الإسباني

خيتافي: نَيّو، خوانمي، كيكو فيمينيا، أليكس سانكريس، خافي مونيوث، وعبد الكبير عبقار.

ليفانتي: كيرفين أرياجا، آلان ماتورو، وجودوين كوياليبو.

برشلونة: روني باردجي.

إشبيلية: سيزار أزبيليكويتا.

إلتشي: جرايدي ديانجانا.

ريال أوفييدو: خافي لوبيز.

جيرونا: أوناحي.