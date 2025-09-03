المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مشكلة لريال مدريد؟.. لونين ينسحب من معسكر أوكرانيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:31 م 03/09/2025
لونين

أندري لونين

عاد الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، إلى الفريق العاصمي، بعد خروجه من معسكر منتخب بلاده.

بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لونين، الحارس الاحتياطي للريال، يعاني من مشكلة في الظهر، لينسحب من معسكر منتخب أوكرانيا الذي يستعد لاستكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة ظهرت في البداية أثناء الإحماء قبل الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي.

ترتيب مفاجئ لصلاح في قائمة الأعلى بيعًا في ليفربول

ويجري لونين الاختبارات الطبية والعلاج في مدريد.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن المشكلة بسيطة، لكن تم الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم المخاطرة.

وبهذا سيكون لونين جاهزا لمباراة ريال سوسيداد، وهي أول مباراة للنادي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

وبانسحاب لونين، أصبح لدى ريال مدريد 12 لاعبا غائبين عن منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم 

ريال مدريد الدوري الإسباني أندري لونين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg