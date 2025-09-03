مشكلة لريال مدريد؟.. لونين ينسحب من معسكر أوكرانيا

عاد الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، إلى الفريق العاصمي، بعد خروجه من معسكر منتخب بلاده.

بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن لونين، الحارس الاحتياطي للريال، يعاني من مشكلة في الظهر، لينسحب من معسكر منتخب أوكرانيا الذي يستعد لاستكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة ظهرت في البداية أثناء الإحماء قبل الفوز على ريال مايوركا الأسبوع الماضي.

ويجري لونين الاختبارات الطبية والعلاج في مدريد.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن المشكلة بسيطة، لكن تم الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم المخاطرة.

وبهذا سيكون لونين جاهزا لمباراة ريال سوسيداد، وهي أول مباراة للنادي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

وبانسحاب لونين، أصبح لدى ريال مدريد 12 لاعبا غائبين عن منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف.

