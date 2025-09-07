توتو سبورت: ميلان يدخل سباقًا إيطاليًا لضم ظهير جيرونا

كشفت تقارير صحفية، عن منافسة 3 أندية إيطالية، للظفر بخدمات أرناو مارتينيز لاعب فريق جيرونا الإسباني، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خلال شهر يناير 2026.

وأكدت صحيفة توتو سبورت، أن ميلان ويوفنتوس ونابولي، يراقبون عن كثب أرناو مارتينيز، لاعب جيرونا ومنتخب إسبانيا للشباب، تمهيدًا لضمه في يناير.

لتعزيز مركز الظهير الأيمن.. أرناو مارتينيز مطلوب في ميلان

وأوضحت أن ميلان دخل سباق ضم اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، لقدرته على اللعب بعدة مراكز، أبرزها الظهير الأيمن، وكذلك الجناح، أو حتى قلب الدفاع.

تقرير: أليجري يخطط لتوظيف لياو في مركز جديد

ويرغب ميلان في تعزيز مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل كلا من: أليكس خيمينيز وكايل ووكر وإيمرسون رويال وأليساندرو فلورينزي، بينما ضم اللاعب الصاعد زاكاري أثيكامي فقط.

وكان نابولي ويوفنتوس قد أبديا اهتمامهما بضم اللاعب خلال الفترة الماضية، فهو خريج أكاديمية برشلونة، قبل انتقاله لصفوف جيرونا.

تقارير: يوفنتوس يستهدف لاعب جيرونا

ويتمتع اللاعب الدولي الإسباني بحس تهديفي مميز، حيث سجل 9 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة، في 169 مباراة مع جيرونا.

من المتوقع أن يتراوح السعر المطلوب لبيعه بين 15 و20 مليون يورو، نظرًا لأن عقده يمتد مع جيرونا حتى يونيو 2027.