اختفى راؤول أسينسيو مدافع فريق ريال مدريد، من تشكيل الفريق الأول بشكل مفاجئ، بعدما فقد مقعده لصالح الوافد الجديد ديان هويسين، في حسابات المدير الفني تشابي ألونسو.

وأكدت صحيفة سبورت أن اللاعب الذي كان أساسيًا في الموسم الماضي، تراجع ليصبح الخيار الرابع في قلب الدفاع، رغم مشاركته بصفة أساسية في بداية عصر تشابي ألونسو مع ريال مدريد.

ولعب زميله ديان هويسين دورًا كبيرًا في تغيير مسيرة أسينسيو حسبما وصفت الصحيفة، حيث انضم لتعويض غياب إنييجو مارتينيز في معسكر منتخب إسبانيا، عندما كان مدافع ريال مدريد يستعد للظهور الدولي الأول، لكن المدرب لويس دي لا فوينتي فضل الدفع بمدافع بورنموث في ذلك الوقت.

شارك هويسين في مواجهتي إسبانيا ضد هولندا، على حساب أسينسيو، ليثبت قدراته ويدفع ريال مدريد للتعاقد معه.

وتحول أسينسيو من كونه "سيرجيو راموس الجديد" حسبما أطلقت عليه بعض الجماهير، إلى لاعب خارج حسابات المدير الفني الجديد للميرنجي.

وقدم أسينسيو أداءً سيئًا في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة في مواجهتي باتشوكا وباريس سان جيرمان، ليأتي خلف هويسين وروديجر وميليتاو في حسابات ألونسو، ومتفوقًا فقط على ديفيد ألابا العائد بعد إصابة طويلة.

وكان ريال مدريد يسعى لضم مدافع جديد، لكنه أجل قراره على الأقل حتى يناير المقبل، بعدما ارتبط بضم إبراهيما كوناتي من ليفربول، وويليام ساليبا من أرسنال.

وفي المقابل وصلت بعض العروض لبيع أسينسيو، حتى مع إغلاق نافذة الانتقالات في إسبانيا، لكنه لم يفكر في الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

وسيحاول أسينسيو استعادة ثقة مدربه تشابي ألونسو، بعدما لم يشارك في أي مباراة بأول 3 جولات من الدوري الإسباني، وقد يعد الموسم الحالي حاسمًا لمستقبله، إما بالعودة للتشكيل الأساسي، أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.