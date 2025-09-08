المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة أمام يونايتد.. إيقاف لاعب أتلتيك بلباو لمدة 10 أشهر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:49 م 08/09/2025
يراي ألفاريز

يراي ألفاريز

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف يراي ألفاريز لاعب نادي أتلتيك بلباو الإسباني، لمدة 10 أشهر، على خلفية تعاطيه مادة محظورة.

وكان نادي أتلتيك بلباو، أعلن في يوليو الماضي، إيقاف مدافعه الإسباني يراي ألفاريز بشكل مؤقت، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في اختبار المنشطات الذي خضع له عقب مواجهة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

إيقاف لاعب أتلتيك بلباو لمدة 10 أشهر

أصدر نادي أتلتيك بلباو، بيانا رسميا اليوم الإثنين، يؤكد خلاله قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إيقاف يراي ألفاريز بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وقال بيان أتلتيك بلباو: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبة لمدة 10 أشهر على يراي ألفاريز لاعب أتلتيك بلباو بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في مباراة بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف: "بعد انتهاء مرحلة التحقيق، أصدرت لجنة الانضباط في اليويفا قرارها بفرض عقوبة الإيقاف لمدة عشرة أشهر على يراي ألفاريز، وأقرت اليويفا في قرارها بعدم وجود نية تعمّد من جانب اللاعب، حيث ثبت أن تناول المادة المحظورة كان نتيجة الاستخدام الخاطئ لدواء خاص بمنع تساقط الشعر يخص شريكته ويحتوي على هذه المادة، دون وجود قصد لتعاطي المنشطات".

وتابع بيان النادي الباسكي: "أوضحت الهيئة أن اللوائح الحالية تضع المسؤولية كاملة على عاتق اللاعب، وبالتالي كان يجب عليه التأكد من أن الدواء مسموح قبل تناوله".

وأتم بيان أتلتيك بلباو: "تبدأ العقوبة من الثاني من يونيو الماضي، حيث وافق يراي ألفاريز طوعًا على الإيقاف المؤقت، وبالتالي سيكون قادرًا على العودة للمنافسات في 2 أبريل 2026، بينما يُسمح له بالعودة للتدريبات مع الفريق قبل ذلك بشهرين وفقًا للوائح المعمول بها".

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
