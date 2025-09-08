المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشابي ألونسو يفوز بجائزة مدرب شهر أغسطس في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:12 م 08/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أعلن الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "الليجا"، فوز الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، بجائزة مدرب الشهر في المسابقة.

وأقيمت 3 جولات في الدوري الإسباني لموسم "2025-2026" قبل أن تتوقف المسابقات بسبب فترة الأجندة الدولية.

وكان تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، ينافس الثنائي إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)، ومانولو جونزاليس (إسبانيول)، على جائزة مدرب شهر أغسطس.

الجائزة الأولى

تفوق تشابي ألونسو على الثنائي فالفيردي وجونزاليس، ليحصد أول جائزة مدرب للشهر في الليجا، بعد تألقه مع النادي الملكي في بداية مشواره بالدوري الإسباني.

وحقق تشابي ألونسو 3 انتصارات مع ريال مدريد في أول 3 مباريات في الدوري الإسباني، ليحصد 9 نقاط وضعته على صدارة جدول ترتيب المسابقة بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

وحقق ريال مدريد مع ألونسو الفوز على أوساسونا (1-0) في الجولة الأولى، وانتصر على ريال أوفييدو (3-0) في الجولة الثانية، بينما فاز على ريال مايوركا (2-1) في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الليجا يوم 12 سبتمبر الجاري من خلال انطلاق الجولة الرابعة.

المرشحون لجائزة مدرب شهر أغسطس في الليجا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا تشابي ألونسو

