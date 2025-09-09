المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريال مدريد والكرة الذهبية.. الحرب مستمرة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:20 م 09/09/2025
صراع ريال مدريد والكرة الذهبية

صراع ريال مدريد والكرة الذهبية

لا تزال "الحرب" بين ريال مدريد ومنظمي جائزة الكرة الذهبية قائمة بعد أزمة العام الماضي.

ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2025، في مسرح دو شاتليه بباريس، يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري.

للتعرف على المرشحين للفوز بالكرة الذهبية اضغط هنا

حرب ريال مدريد والكرة الذهبية

بدأ كل شيء العام الماضي، عندما أعلن ريال مدريد مقاطعة الكرة الذهبية 2024 بعد عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة.

ريال مدريد كان يرى أن فينيسيوس الأحق بالكرة الذهبية بفضل فوزه بدوري أبطال أوروبا، في حين حصل عليها رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

وقرر النادي الملكي عدم حضور حفل العام الماضي للتعبير عن غضبه من المنظمين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد لم يذكر حتى الآن هل سيحضر الحفل القادم أم لا؟.

هل يحضر ريال مدريد حفل الكرة الذهبية 2025؟

وأضافت أن كل الدلائل تشير إلى عدم حضور أي من أعضاء النادي حفلَ 22 سبتمبر، المُقام في باريس، هذا العام أيضًا.

ولم يصدر ريال مدريد أي تأكيد رسمي بشأن غيابه عن الحفل، ولكن يبدو من غير المُرجح حضور أي من ممثلي النادي.

ولدى ريال مدريد ثلاثة لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية عن فئة الرجال، وهم مبابي، وفينيسيوس، وبيلينجهام.

كما رُشحت كارولين وير لجائزة فئة السيدات، بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح هويسن لجائزة كوبا عن فئة الرجال، وليندا كايسيدو عن فئة السيدات.

أما كورتوا، فقد رُشح لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

ولم يعلن النادي الملكي عن هذه الترشيحات في وسائل إعلامه الرسمية، مما يُشير إلى أن صراعه على جائزة الكرة الذهبية محتدم أكثر من أي وقت مضى.

