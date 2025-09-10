تشابي ألونسو يواصل بناء ريال مدريد بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاته، حتى الآن الأجواء إيجابية، لقد غيّر أسلوبه واللاعبون أظهروا استعدادهم لتنفيذ ما يطلبه منهم.

وقال ألونسو: "قادمين من حيث جئنا، نحن جميعًا متحمسون لتقديم موسم جيد"، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب وصقلها، ومن بين هذه الجوانب، تحسين الأداء في الجهة اليمنى من الملعب.

أرنولد وكارفاخال

يدرك تشابي ألونسو مثل جماهير ريال مدريد عمومًا، مواطن الخلل في فريق أنشيلوتي الموسم الماضي، فقد تسببت إصابات كارفاخال وميليتاو في ترك الجبهة اليمنى دون حماية دفاعية.

أما هجوميًا، فقد عانى النادي طويلًا من غياب لاعب متخصص في مركز الجناح الأيمن، وللتعامل مع هذه النواقص، أبرم النادي تعاقدات جديدة بضم ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو.

تعزيزان مهمان، ومع عودة داني كارفاخال من الإصابة، دخلوا جميعًا في منافسة على مركز اللاعب الإنجليزي، وقد تناوبا على المشاركة أساسيين في ثلاث مباريات بالدوري حتى الآن، حيث بدأ أرنولد في مباراتين، بينما شارك كارفاخال في مباراة واحدة.

ومع ذلك، لم يقدم أي منهما المستوى المتوقع بعد؛ فالإنجليزي ما زال في مرحلة التكيف، أما الإسباني فيحتاج إلى وقت أطول لاستعادة مستواه قبل الإصابة.

ماستانتونو وبراهيم دياز

ما تحسّن بالفعل هو الأداء الدفاعي مقارنة بما كان يقدمه لوكاس فاسكيز، فقد ساعد وجود روديجر وميليتاو في الخلف على تعزيز الصلابة، خاصة مع عودة البرازيلي بعد إصابته الخطيرة الثانية التي أبعدته عن الملاعب خلال العامين الماضيين.

لكن تشابي يبحث عن أكثر من ذلك؛ إذ يريد من أظهِرته أن يمتدوا هجوميًا بشكل أكبر ويقدموا مساهمة أوضح في بناء الهجمات.

وفي الهجوم يظهر ماستانتونو لسد ثغرة هجومية عانت منها الجبهة اليمنى في المواسم الأخيرة، حيث تناوب على اللعب فيها العديد من اللاعبين (أسينسيو، رودريجو، فالفيردي، أردا جولر، وبراهيم دياز).

وقد اختار تشابي المغربي براهيم دياز لمنافسة الأرجنتيني، بعد أن قرر رودريجو التنحي جانبًا بعدما سئم من اللعب خارج مركزه الأساسي.

ماستانتونو يحتاج لخوض المباريات من أجل التأقلم مع فريقه الجديد وزملائه، والتوقعات منه كبيرة، لكنه لن يملك الكثير من الوقت خاصة مع عودة بيلينجهام.