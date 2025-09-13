ريال مدريد يفتقد 4 لاعبين في مواجهة سوسيداد

استأنف فريق ريال مدريد تدريباته الجماعية من جديد، للتحضير لمواجهة ريال سوسيداد في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرّر أن يخرج النادي الملكي إلى ملعب "أنويتا" لمواجهة ريال سوسيداد في إطار الجولة الرابعة، حيث تُقام هذه المواجهة يوم السبت المقبل.

فريق ريال مدريد سيدخل هذه المواجهة مفتقدًا أربعة لاعبين، وهم: جود بيلينجهام، بسبب عدم رغبة تشابي في المجازفة بعد عودته من الإصابة مؤخرًا.

كما يعاني لاعب الوسط الفرنسي كامافينجا من إصابة في الكاحل، ويغيب البرازيلي إندريك بسبب إصابته في أوتار الفخذ، بالإضافة إلى عدم تعافي فيرلاند ميندي من إصابته في الفخذ.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز في ثلاث مناسبات على حساب كل من: أوساسونا 1-0، ريال أوفييدو 3-0، ريال مايوركا 2-1.

