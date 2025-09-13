المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ريال مدريد يفتقد 4 لاعبين في مواجهة سوسيداد

محمد همام

كتب - محمد همام

05:22 م 11/09/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

استأنف فريق ريال مدريد تدريباته الجماعية من جديد، للتحضير لمواجهة ريال سوسيداد في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني، نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرّر أن يخرج النادي الملكي إلى ملعب "أنويتا" لمواجهة ريال سوسيداد في إطار الجولة الرابعة، حيث تُقام هذه المواجهة يوم السبت المقبل.

فريق ريال مدريد سيدخل هذه المواجهة مفتقدًا أربعة لاعبين، وهم: جود بيلينجهام، بسبب عدم رغبة تشابي في المجازفة بعد عودته من الإصابة مؤخرًا.

كما يعاني لاعب الوسط الفرنسي كامافينجا من إصابة في الكاحل، ويغيب البرازيلي إندريك بسبب إصابته في أوتار الفخذ، بالإضافة إلى عدم تعافي فيرلاند ميندي من إصابته في الفخذ.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز في ثلاث مناسبات على حساب كل من: أوساسونا 1-0، ريال أوفييدو 3-0، ريال مايوركا 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

