مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام

أكد كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه ين يفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ويتواجد كيليان مبابي، ضمن القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا للمنافسة على الكرة الذهبية.

لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام

وقال مبابي عبر صحيفة ليكيب: "لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام".

وعن مبابي وعثمان ديمبيلي قال: "لا أستطيع الاخيتار بينهما لأنهما صديقيّ، ولكن المهم أن يقدر أدائهما، وسأكون سعيد لهما".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي لن يحضر حفل الكرة الذهبية هذا الموسم، كما أن ريال مدريد قد يقاطع الحفل للموسم الثاني على التوالي.

ريال مدريد كان قد قاطع حفل الكرة الذهبية الموسم الماضي، بعد تسريبات عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة التي ذهبت إلى رودري لاعب مانشستر سيتي.

ونجح مبابي في تسجيل 44 هدفًا مع ريال مدريد في موسمه الأول مع ريال مدريد، ورغم ذلك لن يكون صاحب الحظ الأوفر في الحصول على الجائزة.

موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية، يوم 22 سبتمبر الجاري على مسرح دو شاتليه في باريس.

مبابي: أتمنى أن يُقدر ديمبيلي وحكيمي.. وأريد أن يكره طفلي كرة القدم