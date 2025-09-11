المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:49 م 11/09/2025
كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد

مبابي

أكد كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه ين يفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ويتواجد كيليان مبابي، ضمن القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا للمنافسة على الكرة الذهبية.

لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام

وقال مبابي عبر صحيفة ليكيب: "لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام".

وعن مبابي وعثمان ديمبيلي قال: "لا أستطيع الاخيتار بينهما لأنهما صديقيّ، ولكن المهم أن يقدر أدائهما، وسأكون سعيد لهما".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي لن يحضر حفل الكرة الذهبية هذا الموسم، كما أن ريال مدريد قد يقاطع الحفل للموسم الثاني على التوالي.

ريال مدريد كان قد قاطع حفل الكرة الذهبية الموسم الماضي، بعد تسريبات عدم فوز فينيسيوس جونيور بالجائزة التي ذهبت إلى رودري لاعب مانشستر سيتي.

ونجح مبابي في تسجيل 44 هدفًا مع ريال مدريد في موسمه الأول مع ريال مدريد، ورغم ذلك لن يكون صاحب الحظ الأوفر في الحصول على الجائزة.

موعد حفل الكرة الذهبية

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية، يوم 22 سبتمبر الجاري على مسرح دو شاتليه في باريس.

مبابي: أتمنى أن يُقدر ديمبيلي وحكيمي.. وأريد أن يكره طفلي كرة القدم

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الكرة الذهبية مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg