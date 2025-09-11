المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. أتلتيك بلباو يعلن حل أزمة إيمريك لابورت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:18 م 11/09/2025
إيمريك لابورت

لابورت

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على انضمام إيمريك لابورت لصفوف الفريق.

وكان انتقال لابورت لنادي أتلتيك بلباو لم يتم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقال الصيفي.

أتلتيك بلباو، كان قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن فشل تسجيل مدافعه الجديد، إيمريك لابورت، بعد تأخر وصول أوراق انتقاله من النصر السعودي مع إغلاق نظام إدارة الانتقالات (TMS).

فيفا يوافق على انتقال لابورت

وكشف نادي أتلتيك بلباو، عن منح فيفا الموافقة على تسجيل لابورت في قائمة الفريق لهذا الموسم.

وانتقل لابورت إلى صفوف النصر قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2023، حيث وقع لمدة ثلاث سنوات في صفقة قُدّرت بـ27 مليون يورو.

وشارك لابورت مع النصر في 69 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف، بجانب صناعة هدف حاسم في كافة المسابقات، سواء محلية أو قارية.

وسبق أن لعب لابورت مع أتلتيك بلباو في عام 2012 وحتى 2018، قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي في صفقة قُدّرت بـ65 مليون يورو.

محاولة من أتلتيك بلباو للفوز بصفقة لابورت

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
