ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة روديجر

محمد همام

كتب - محمد همام

08:27 م 12/09/2025
روديجر

روديجر مدافع فريق ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة المدافع الألماني أنطونيو روديجر، بحسب ما نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإسباني، أنه بعد الفحوصات التي أُجريت للاعب أنطونيو روديجر من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، فقد أظهرت الحالة الطبية إصابة اللاعب في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى، وسيتم مراقبة تطور حالته.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن المدافع الدولي الألماني سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

وبذلك، سيغيب المدافع الدولي الألماني عن العديد من المباريات مع الفريق الملكي، سواء محليًا أو قاريًا، وتحديدًا أمام ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد ضد منافسه ريال سوسيداد، غدًا السبت، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد تسع نقاط.

 

ريال مدريد ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإسباني روديجر

