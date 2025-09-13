تعرض فريق ريال مدريد لضربة قوية في صفوفه، وتحديدًا بإصابة مدافعه أنطونيو روديجر، وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الإسباني.

وتتمثل إصابة روديجر في العضلة المستقيمة الفخذية، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يعني فقدان فريقه للعديد من المباريات المهمة، سواء محلية أو قارية.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني بالفوز في أول ثلاث مباريات. لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني، اضغط هنا.

ويستعرض "يلا كورة" المباريات التي سيغيب عنها روديجر مع ريال مدريد:

ريال سوسيداد

أولمبيك مارسيليا

إسبانيول

ليفانتي

أتلتيكو مدريد

كيرات ألماتي

فياريال

خيتافي

يوفنتوس

برشلونة

فالنسيا

ليفربول

رايو فاليكانو

إلتشي

أولمبياكوس

جيرونا

سيلتا فيجو

مانشستر سيتي