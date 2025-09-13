المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

مواجهات نارية.. ما هي المباريات التي سيغيب عنها روديجر مع ريال مدريد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

08:56 م 12/09/2025
روديجر

روديجر مدافع فريق ريال مدريد

تعرض فريق ريال مدريد لضربة قوية في صفوفه، وتحديدًا بإصابة مدافعه أنطونيو روديجر، وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الإسباني.

وتتمثل إصابة روديجر في العضلة المستقيمة الفخذية، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يعني فقدان فريقه للعديد من المباريات المهمة، سواء محلية أو قارية.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني بالفوز في أول ثلاث مباريات. لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني، اضغط هنا.

ويستعرض "يلا كورة" المباريات التي سيغيب عنها روديجر مع ريال مدريد:

ريال سوسيداد

أولمبيك مارسيليا

إسبانيول

ليفانتي

أتلتيكو مدريد

كيرات ألماتي

فياريال

خيتافي

يوفنتوس

برشلونة

فالنسيا

ليفربول

رايو فاليكانو

إلتشي

أولمبياكوس

جيرونا

سيلتا فيجو

مانشستر سيتي

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الدوري الإسباني روديجر

