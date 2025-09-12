مبابي يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني فوز مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس، بعد تألقه اللافت منذ بداية الموسم.

3 أهداف في 3 مباريات تقود النجم الفرنسي للفوز بالجائزة

وخاض مبابي ثلاث مباريات مع "الميرنجي" خلال الشهر الماضي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويًا مع أتلتيك بيلباو الوصيف، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.

تصريحات مبابي قبل مواجهة ريال سوسيداد

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أعرب مبابي عن سعادته بهذه الجائزة قائلاً: "شكراً جزيلاً لجميع المشجعين الذين صوتوا لي، من الرائع أن أبدأ الموسم بثلاثة أهداف وثلاثة انتصارات، وأتمنى أن نواصل على نفس النهج في شهر سبتمبر المليء بالمباريات".

وأضاف النجم الفرنسي: "مواجهة ريال سوسيداد دائماً ما تكون صعبة، خاصة خارج ملعبنا، لكننا مستعدون جيدًا بعد فترة التوقف الدولي، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا كما نفعل دائماً".

