مبابي يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:17 م 12/09/2025
مبابي

كيليان مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني فوز مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس، بعد تألقه اللافت منذ بداية الموسم.

3 أهداف في 3 مباريات تقود النجم الفرنسي للفوز بالجائزة

وخاض مبابي ثلاث مباريات مع "الميرنجي" خلال الشهر الماضي، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويًا مع أتلتيك بيلباو الوصيف، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط.

تصريحات مبابي قبل مواجهة ريال سوسيداد

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أعرب مبابي عن سعادته بهذه الجائزة قائلاً: "شكراً جزيلاً لجميع المشجعين الذين صوتوا لي، من الرائع أن أبدأ الموسم بثلاثة أهداف وثلاثة انتصارات، وأتمنى أن نواصل على نفس النهج في شهر سبتمبر المليء بالمباريات".

وأضاف النجم الفرنسي: "مواجهة ريال سوسيداد دائماً ما تكون صعبة، خاصة خارج ملعبنا، لكننا مستعدون جيدًا بعد فترة التوقف الدولي، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا لإسعاد جماهيرنا كما نفعل دائماً".

ما هي المباريات التي سيغيب عنها روديجر مع ريال مدريد؟

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي لاعب الشهر في ريال مدريد

التعليقات

